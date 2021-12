Rizikový scénář pandemie s omikronem: na konci ledna může být až 50 tisíc nových případů denně

Podle realistického scénáře by byli nakaženi zejména lidé nechránění očkováním nebo proděláním nemoci v uplynulých šesti měsících. Předpokládaný počet nakažených by v takovém případě odpovídal podzimu 2021, maximum nových případů za den by se pohybovalo na konci měsíce kolem 15 tisíc. Ale zásah nemocnic by byl oproti „delta vlně“ asi poloviční –⁠ právě proto, že omikron má podle zahraničních dat slabší průběh. Rizikem je v případě tohoto scénáře vlastně nejvíc to, jak silné jsou ještě dozvuky podzimní vlny, tedy stále ještě velmi zahlcené nemocnice.

Rizikový scénář pracuje s tím, že se často nakazí i lidé, kteří jsou očkováni či prodělali nemoc. Předpokládaný počet nakažených by pak významně překročil podzim 2021, očkovaní by nicméně byli ve významné většině chráněni proti těžkému průběhu nemoci. V tomto případě by mohlo na konci ledna přibývat denně přes 50 tisíc nových případů. Zásah nemocnic by pak dosáhl až úrovně vlny delta. „Při stávající obsazenosti nemocnic jde o vysoké riziko nezvladatelné zátěže,“ konstatuje ÚZIS.

Omikron přináší společenské riziko

V obou případech bude růst nových případů velmi rychlý a bude zřejmě odpovídat tomu, jak se situace vyvíjí v jiných zemích, které už omikron zasáhl. Podobně rychle by se ale mohla tato vlna i zlomit. „Pokud se podíváme na data z Velké Británie, konkrétně z Londýna, tak vidíme, že ta vlna už tam proběhla a je za vrcholem. Během ní tam přibylo asi 25 tisíc případů denně, teď už tam pozorujeme pokles. Hospitalizováno bylo jen 1,5 procenta případů,“ uvedl vakcinolog a exministr zdravotnictví Roman Prymula.

Londýn je počtem obyvatel s Českou republikou srovnatelný –⁠ podle Prymuly je to optimistická zpráva, protože nemocnice by nemusely být tak zahlcené jako v podzimní vlně. Problém je podle něj jinde: „Pokud bychom tu měli ty vrcholky jako v jiných zemích a přinutili všechny jít do karantény, pak by systém zkolaboval.“

Vysoké množství nakažených v jednu dobu znamenalo i vysoký počet lidí v karanténě a to může v konečném důsledku znamenat významná omezení života: například karantény pro školní třídy, vyřazené zdravotníky nebo klíčové zaměstnance státu –⁠ ty v energetice, dopravě nebo bezpečnosti.