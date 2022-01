Ministři poslali premiérovi své priority. Programové prohlášení musí mít vláda do příštího týdne

„Neočekávám větší třecí plochy. Materiály z jednotlivých ministerstev by měly být k dispozici odpoledne, pak to budu moci seriozně vyhodnotit,“ uvedl v pondělí premiér Petr Fiala (ODS).

Jednání s odbory

Už v úterý odpoledne mají na úřadu vlády vybraní ministři probírat prohlášení se sociálními partnery, například s odbory. Ty ale obsah prohlášení dosud neznají. „Obdrželi jsme pouze koaliční smlouvu s žádostí o připomínky. Ty jsme odeslali. Dá se očekávat, že na to téma bude zítra diskuse. Také by tam mělo být téma daní, zda-li vláda má vůbec odvahu otevřít daňovou problematiku, protože bez té nejsme schopni z těch obrovských deficitů vystoupit,“ konstatuje šéf odborů Josef Středula.

Svaz průmyslu a dopravy měl své připomínky k programu poslat do 29. prosince. „Bylo tam málo o průmyslu, skoro nic, to mě hodně překvapilo. Průmysl živí tuhle zemi, takže tím, že asi dlouho nebyl ministr, tak to tam zapomněli dát. Doufám, že se to napraví. Víc jsem očekával i v oblasti daní,“ řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Ještě před jednáním na úřadu vlády chtějí programové teze projít na svém předsednictvu lidovci a ve čtvrtek mají stejný plán Starostové. Sama vláda by pak své programové prohlášení mohla schvalovat ještě tento týden.