Fialova vláda je kompletní, prezident jmenoval Zdeňka Nekulu ministrem zemědělství

Bývalý šéf Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, před vstupem do vlády byl starostou obce Těšetice na Znojemsku. V letech 2012–2016 byl zastupitelem Jihomoravského kraje, v letech 2015–2019 působil v dozorčí radě Exportní garanční a pojišťovací společnosti a v letech 2016–2018 předsedal představenstvu státního Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, který rozděluje finance v rámci podpůrných programů v oblasti zemědělství. Přivedl ho tam tehdejší ministr zemědělství a později předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Lidová strana jej nominovala do vlády Petra Fialy poté, co dva další kandidáti nabídku vstoupit do ní odmítli a Jurečka se kvůli tomu nestal kandidátem na ministra zemědělství, nýbrž na ministra práce a sociálních věcí. Nekula nebyl jmenován se zbytkem vlády. V té době měl nařízenou izolaci po pozitivním testu na nový koronavirus. Prezident jej jmenoval až dva týdny po ostatních ministrech počátkem ledna 2022.