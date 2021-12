Gazdík jednal s prezidentem, chce ustálit podobu maturit a změnit vzdělávací plány. „Na většině věcí jsme se shodli,“ řekl

Petr Gazdík řekl po zhruba půlhodinovém jednání s Milošem Zemanem, že hovořili o současné situaci škol, které se potýkají s nákazou i karanténami žáků a učitelů, ale i o tom, co by chtěl nynější kandidát dělat jako nový ministr školství v příštích čtyřech letech. „Je velmi hluboce orientován v otázkách školství, což mě potěšilo. Na většině věcí směřování školství jsme se shodli,“ podotkl Gazdík. Lány, právě teď. Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman přijal kandidáta na funkci ministra školství Petra Gazdíka. pic.twitter.com/pxsJHndbQ4 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) December 2, 2021 Konkrétně se podle něj bavili o tom, které obory by měl stát v budoucnu upřednostnit, jak zajistit, aby mladí lidé nestudovali obory, v nichž nenaleznou uplatnění, a také o budoucnosti maturit. „Degradujeme zkoušku tím, že se neustále maturity mění a dáváme studentům najevo, že vlastně nevíme, z čeho mají být zkoušeni,“ řekl předpokládaný budoucí ministr školství. Cílem je, aby se podoba zkoušky minimálně deset let neměnila. Již dříve hovořil i o potřebě změnit rámcové vzdělávací programy. „Co se děti učí, už moc neodpovídá tomu, co skutečně potřebují,“ míní. Kromě změn v obsahu výuky je podle Gazdíka potřeba také zmenšit nerovnosti ve vzdělávání a zvýšit motivaci žáků. Neplánuje ovšem, že by radikálně revidoval politiku nynějšího ministra školství v demisi Roberta Plagy (za ANO). Bude s ním naopak úzce spolupracovat. Plaga totiž do ministerské funkce přišel z pozice odborného náměstka a po svém konci v čele ministerstva se do ní opět vrátí. Gazdík již dříve zdůraznil, že považuje kontinuitu za klíčovou.

Hubáčkovou přijme prezident odpoledne Zatímco o tom, že na školství půjde Gazdík, nebylo sporu poté, co koalice oznámila, že tento resort připadne STAN, u obsazení postu ministra životního prostředí to bylo komplikovanější. Lidovce měl původně na tomto postu reprezentovat jejich místopředseda Petr Hladík, když to odmítl, spekulovalo se o možných dalších uchazečích, nakonec nominaci přijala senátorka Anna Hubáčková. V minulosti hovořila o tom, že zásadními body její agendy bude reakce na klimatické změny, „projednávání všech podmínek green dealu“, ale hlavně se chce zaměřit na vodohospodářství. „Na co budu nejvíc tlačit, je ústavní ochrana vody,“ plánuje. Bezprostředně se začne Hubáčková věnovat situaci kolem hnědouhelného dolu Turów v Polsku u hranic s Libereckým krajem, který chce jeho vlastník ještě rozšířit. Obyvatelé českého příhraničí se obávají, že je to připraví o vodu. Kandidátka na ministryni chce také dořešit loňskou ekologickou havárii na řece Bečvě.