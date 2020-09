Konec uhlí by v Česku mohl nastat do roku 2032, řekl Brabec. Nový unijní plán na snížení emisí považuju za nereálný

Evropská unie by měla do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 procent oproti roku 1990. Ve svém poselství o stavu Unie to řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která představila priority unijní exekutivy na nejbližší období. Český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) to v týdnu označil za nerealizovatelný cíl a projev šéfky Komise nazval „pěknou diplomovou prací, leč student pracoval bez faktů a dat“.

Ministr životního prostředí za stejnou stranu Richard Brabec se svým kolegou souhlasí. „Co my považujeme za nejvíce ambiciózní, je hned ta první část. Zvýšení té ambice na úspory emisí CO 2 do roku 2030 ze 40 na 55 procent. To, z důvodu různých jasných podkladů, které máme, považujeme za nereálné,“ řekl. Návrh šéfky Komise vnímá jako apel, ale upozornil, že bude zásadní, aby v tom Evropská unie nezůstala sama.