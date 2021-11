Novou sněmovnu čeká v týdnu první mimořádná schůze. Projedná návrhy reagující na covidová opatření

Během tří týdnů si poslanci obsadili výbory i většinu postů ve vedení. Ustavená sněmovna se tak může věnovat běžné agendě, kterou je schvalování zákonů.

„Ošetřovné, takzvaná izolačka plus kompenzační bonus, předpokládám, že všechny tři se projednají ve středu. To nesnese odkladu vzhledem k situaci,“ prohlásila ministryně financí v demisi a šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.

Kabinet v demisi chce znovu zavést ošetřovné, týká se rodičů, kteří musí zůstat doma s dítětem třeba kvůli uzavření třídy. Vyplácet se má zpětně od 1. listopadu. Lidé v karanténě by pak měli mít nárok v rámci takzvané izolačky na denní příspěvek 370 korun. A vrátit se má také kompenzační bonus pro živnostníky, tisícovka na den má platit zatím do konce roku.

„Očekávám, že v těchto případech půjde skutečně o hledání nějakého rozumného kompromisu, že ho najdeme. Nevylučuji, že tam nedáme nějaké drobné pozměňující návrhy,“ dodal místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS).

„Pořád jsme opoziční kluby, které nemají přístup k aparátům ministerstev, takže i z tohoto pohledu se tím chceme důkladně zabývat a podle toho zpracovat příslušné pozměňovací návrhy,“ konstatoval předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

S úpravou přijde i hnutí SPD. To chce rozšířit okruh lidí, kteří by mohli dosáhnout na krizové ošetřovné. „Aby na ošetřovné měli nárok i nejbližší příbuzní rodiče, kteří s ním nežijí ve společné domácnosti, protože například zdravotní sestry, které jsou potřeba v systému, by tímto způsobem neměly volbu, musely by být doma se svým malým dítětem,“ vysvětlil šéf SPD Tomio Okamura.