Sejde se nová sněmovna. Zvolí předsedu, místopředsedy i další orgány

Při první schůzi budou poslanci sedět v lavicích hlavního zasedacího sálu v abecedním pořadí. Návrh zasedacího pořádku podle příslušnosti k jednotlivým klubům bude plénum schvalovat až na další schůzi. Ustanovující schůzi nové Poslanecké sněmovny svolal v souladu se zákonem předseda té minulé Radek Vondráček (ANO), který ji také bude do zvolení nového předsedy řídit. V úvodu schůze proto nejprve složí slib on a pak až noví poslanci.

Zde by mohla nastat o poznání složitější situace. Zástupci obou koalic se kriticky staví k jednomu ze dvou nominantů ANO, a to Vondráčkovi. Ten si vysloužil kritiku svým hudebním vystoupením na řečnickém pultu nebo návštěvou Miloše Zemana, která porušila pravidla nemocnice.

V čele sněmovny stane s největší pravděpodobností předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. V tajné volbě předsedy by měla být jedinou adeptkou. Ještě před touto volbou by měli poslanci potvrdit předsedu mandátového a imunitního výboru, kterého ale předtím, patrně v úterý, zvolí samotní členové.

Pokud plénum v tajné dvoukolové volbě některé z místopředsednických pozic neobsadí, na další schůzi by se konala volba nová. Opakovala by se situace ze začátku minulého volebního období. Tehdy poslanci zvolili nominanta ODS Petra Fialu místopředsedou sněmovny až na třetí pokus.

Kdy vznikne nová vláda?

Po volbě místopředsedů, byť by v některých případech nemusela být úspěšná, poslanci zřídí další výbory a stanoví počty jejich členů. Půjde o jeden z posledních bodů ustavující schůze.

Po jejím ukončení podá demisi nynější vláda ANO a ČSSD vedená Andrejem Babišem (ANO). Prezident poté pověřuje vládu, jejíž demisi přijal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády. Pověření se vztahuje k vládě jako celku a končí jmenováním a slibem nové vlády do rukou prezidenta. Podle slov předsedů pětikoalice i ANO by nová vláda měla vzniknout ještě do Vánoc.