Vláda by mohla úřadovat dva týdny po ustanovení sněmovny, doufá Jurečka. „Pokud bude dobrá vůle“

Prezidentův záměr jmenovat premiérem České republiky předsedu ODS Petra Fialu ocenil šéf lidovců Marian Jurečka. Pokud by se postupovalo svižně, vláda by mohla vzniknout i dva týdny po ustavující schůzi Poslanecké sněmovny, uvedl. To v případě, že by prezident rychle jmenoval všechny navrhované členy kabinetu. Nic jiného mu podle Jurečky Ústava neukládá.