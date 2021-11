Zeman probere s Babišem demisi vlády. Podle Mynáře chce mluvit i s ostatními lídry

Poté, co bude mluvit s Babišem a v sobotu se prostřednictvím videohovoru spojí s kandidátem formující se vládní koalice na premiéra Petrem Fialou z ODS, chce Zeman hovořit i s lídry dalších stran, které se dostaly do sněmovny, „sestupně“ podle jejich volebního výsledku.

Končící premiér a lídr ANO ale už dříve řekl, že by takovou nabídku odmítl vzhledem k dohodě obou koalic, které mají ve sněmovně většinu 108 hlasů. Prezident podle Mynáře sleduje současná jednání o vládě a vyjádření jednotlivých aktérů. Předpokládá, že to bude otázka i nadcházejících rozhovorů s Babišem a Fialou. „Pan prezident dodrží slovo v tom, co říkal před volbami,“ řekl kancléř.

Po přeložení z kliniky intenzivní medicíny na standardní pokoj rehabilitačního oddělení je Zeman podle svého nejbližšího spolupracovníka v dobré náladě i kondici, „šprýmuje“, po celou dobu hospitalizace pracuje a sleduje povolební vývoj, v pokoji sleduje televizní zpravodajství.

Mynář uvedl, že ze subjektivního hlediska podle něj Zeman potřebuje posílit motoriku a ochablé svaly. Zdravotní stav Zemana posoudí v pátek lékařské konzilium, o jeho sestavení a činnosti má vedoucí prezidentské kanceláře informace jen z médií, s konziliem Hrad nekomunikuje.