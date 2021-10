Stávající sněmovna končí. Senát v mezidobí rozhodne o jejích posledních předlohách

V roce 2017 se díky preferenčním hlasům do sněmovny dostal tehdejší senátor Jiří Hlavatý (za ANO). Senátorský mandát mu v důsledku zvolení poslancem zanikl tak, jak stanovuje ústava. Hlavatý poté konstatoval: „Nepovažuji to za demokratické a vracíme se zpátky do totality. Měl bych si svobodně zvolit, jestli budu v Poslanecké sněmovně nebo zůstanu senátorem.“

Jelikož Hlavatý ale chtěl dále působit v Senátu, mandátu poslance se vzdal a v doplňovacích volbách do Senátu, jež byly vypsané kvůli právě jím uvolněnému křeslu, opět kandidoval. Hlavatý tehdy na adresu svých voličů mimo jiné poznamenal: „Volby se konají ne proto, že Hlavatý znova kandiduje a chce obhájit post, ale volby se konají proto, že 4850 voličů Hlavatého vykroužkovalo. To byli oni, kdo způsobil to, že teď budou doplňovací volby. Jinak si to nedovedu vysvětlit.“