Rekordní počet mimořádných schůzí i neprojednaných zákonů. Končící sněmovna v číslech

Co se týče zatím neprojednaných zákonů, bylo jich před aktuální schůzí sněmovny 356, tedy ještě více než těch schválených. I to je rekordní množství. To je ovlivněno vyšším počtem politických stran i zvýšenou poslaneckou iniciativou. Legislativní proces navíc ještě neskončil u dalších čtyř zákonů, které má na stole Senát.

Drtivou většinu z neprojednaných zákonů už poslanci do konce volebního období projednat nestihnou a zákony takzvaně spadnou pod stůl. Pokud by politici chtěli v jejich projednávání pokračovat, museli by je v příští sněmovně navrhnout znovu. To znamená, že normy se ocitnou opět na začátku legislativního procesu.