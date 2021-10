Je po volbách – a co bude dál? Do třiceti dní se sejde sněmovna, s vládou je na tahu prezident

„Dosavadní opozice získala jasnou většinu v Poslanecké sněmovně, Ústava mluví jasně, vláda se musí opírat o většinu v Poslanecké sněmovně. Budeme očekávat, jak se k tomu postaví pan prezident Zeman, ale to podstatné je, že tuto skutečnost nemůže ignorovat,“ reagoval lídr vítězné koalice SPOLU Petr Fiala.

Prezident Miloš Zeman již v minulosti avizoval, že chce pověřit lídra vítězné strany a nebude brát ohledy na případné koalice - touto optikou by tedy šlo o Andreje Babiše, který se má také v neděli s prezidentem Zemanem setkat. SPOLU termín nemá.

Hlavním smyslem nové Poslanecké sněmovny je utvořit novou vládu. V tom má zásadní roli prezident republiky. Ten většinou nejprve pověří některého z politiků jednáním o sestavení vlády. Pověření jednáním o sestavení vlády Ústava nezná ani neříká, do kdy má prezident předsedu vlády jmenovat. Při svém výběru není nijak vázán, ale zvyklostí je, že jmenuje lídra strany, která zvítězila ve volbách.

Zásadním pro ústavní pořádek je jmenování předsedy vlády od prezidenta. Na návrh premiéra pak prezident také jmenuje jednotlivé členy kabinetu. Tím začíná pro premiéra boj s časem. Vláda totiž do třiceti dní od jmenování premiéra předstupuje před Poslaneckou sněmovnu a žádá ji o důvěru.

V Poslanecké sněmovně se o důvěře hlasuje tak, že každý zúčastněný poslanec nahlas řekne, zda je pro vyslovení důvěry či nikoliv. Vláda získá důvěru, jestliže ji podpoří nadpoloviční většina přítomných poslanců. Obecně přitom platí, že poslanci mohou hlasovat a přijímat rozhodnutí za přítomnosti alespoň jedné třetiny, tedy 67 poslanců z celkových 200.

Pokud nová vláda důvěru nezíská, prezident opět jmenuje nového premiéra a jeho ministry a proces se opakuje. Tato vláda musí znovu do 30 dnů požádat sněmovnu o důvěru.

Když ani druhý takto jmenovaný kabinet u poslanců neuspěje, přichází ke slovu právě předseda Poslanecké sněmovny. Prezident pak totiž musí jmenovat premiéra na jeho návrh.

V případě, že ani tato vláda nezíská do 30 dnů od poslanců důvěru, vyplýtvají se všechny tři pokusy, může prezident sněmovnu rozpustit a do 60 dnů pak následují předčasné volby.