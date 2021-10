Ustavující schůze nové sněmovny se blíží. Strany ještě musí dojednat rozdělení funkcí v dolní komoře

Nové rozložení politických sil ve sněmovně přiřklo většinu sto osmi hlasů pětici stran, které připravují vládu. ODS má 34 poslanců, STAN 33, lidovci 23, TOP 09 čtrnáct a Piráti čtyři. Nejsilnějším klubem zůstává ANO se 72 zákonodárci. Směřuje však do opozice.

„Kluby se musí domluvit. Měly by nějak komunikovat, vyjít si vstříc. Jestli se to nestane, bude schůze minimálně třídenní, jako tomu bylo před čtyřmi lety,“ upozornil bývalý předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Řeší se ale i obsazení vedení sněmovny. V předchozím volebním období měla dolní komora celkem pět místopředsedů. V tom novém jich má být o jednoho víc. Dva posty by měly připadnout ANO – o nominantech by měl klub hlasovat 2. listopadu. Ucházení se o nominaci zatím stále zvažuje i Vondráček. Mluví se už i o jménech kandidátů dalších stran.

Piráti chtějí změny ve způsobu řízení sněmovny

V minulém volebním období sněmovna jednala na rekordním počtu schůzí. Bylo jich 120. Schválila na nich přes 320 zákonů. Neprojednaných jich s koncem volebního období zůstalo 340. To je ve srovnání s dřívějšími lety vůbec nejvíce. Někteří politici připomínají, že běžnou agendu zbrzdila epidemie covidu-19.

ANO, kterému patřil post předsedy dolní komory, hodnotí volební období jako úspěšné. Způsob řízení ale mnohdy čelil kritice. „Myslím, že takový chaos jako v minulém volebním období už se nikdy nezopakuje. Musí to mít nějaká pravidla, meze vzájemné slušnosti, neponechávání opozičních návrhů neprojednaných,“ řekl místopředseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

„V rekordním roce 2020 jsme přijali 128 zákonů. Byli to zejména opoziční poslanci, kteří často navrhovali změny, mimořádné schůze, diskusní body,“ oponoval Vondráček.

Pekarová Adamová mluví o uzavírání a dodržování dohod i otevřenosti vůči opozičním návrhům. „Považuji za naprosto jednoznačné, že bychom měli být vstřícní k opozičním stranám. Je předčasné hovořit o změnách jednacího řádu. Spíše je to o praktickém uchopení toho, který máme,“ míní.

O změnách, stejně jako v minulém volebním období, ale uvažují Piráti. „S tím bych nejdříve seznámil předsedkyni Pekarovou, ale máme to připraveno. Uvědomujeme si mezery, pokud jde o efektivitu jednání. Faktické poznámky jsou zneužívány k osobním útokům,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Michálek.

Lepší komunikace

Obě koalice se shodují, že chtějí zlepšit komunikaci mezi kluby a efektivitu nechtějí měřit počtem zákonů, ale jejich kvalitou. „Nemáme ambici přijímat stovky zákonů a novel. Musíme se soustředit na klíčové oblasti, které pálí občany. Čeká nás debata nad důchodovou reformou a podobně,“ nastínil předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Výborný.

Místopředseda STAN Petr Gazdík se domnívá, že by poslanecké kluby měly více mluvit s vedením dolní komory. „A sněmovna by měla být předvídatelnější a jasnější. Neměli bychom trávit čas jen tím, co bude na programu schůze,“ zdůraznil.