Tři měsíce do voleb už běží kampaň, program ale zatím strany moc nemají, hodnotí politologové

„Vždycky tady budou voliči, kteří mají pocit, že je potřeba dát věci do pořádku a že to ti stávající mocní nedělají,“ reaguje pak Jelínek na popularitu hnutí Přísaha a jejich protikorupční rétoriku.

„Některé strany to budou brát více marketingově, některé to budou brát více ideologicky. Hnutí ANO je komunikačně zdatné, má dobrý marketing a ostatní strany cítí tlak, že se mu musí vyrovnat. Uvidíme, jak na to budou naskakovat a hledat témata mezi voliči ve veřejném mínění a nikoliv tam, kde to bylo dřív běžné v hodnotových zázemích stran,“ čeká politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Otto Eibl, který se zaměřuje na politický marketing.

Všímá si také, že oproti předchozím volbám s více šíří lži a dezinformace například prostřednictvím řetězových mailů, které mohou některé straně uškodit. „Proti takovému typu kampaně, takovému typu dezinformací se velmi těžko brání, to je prakticky nemožné,“ říká Eibl.