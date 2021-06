Babiš se odmítl omluvit Pirátům kvůli twitterovému příspěvku, žádali ho o to předžalobní výzvou

„Jak určitě víte, Pirátská strana mě vyzvala k omluvě. Tak to ani náhodou,“ napsal Babiš. „Nemám se zač omlouvat a myslím, že to dobře ví,“ dodal. V komentáři pro Právo mimo jiné zopakoval svůj výrok z pléna sněmovny: „Nechceme sdílet naši zemi“. Piráti podle něj mají „zcela opačný názor“.

V komentáři také Babiš citoval výrok předsedy Pirátů Ivana Bartoše z roku 2009, který podle něj potvrzuje, že „Piráti nemají žádný problém s migranty“. „Chápeme, že pro vás je to sci-fi, ale Piráti a Starostové jsou skutečně přísně demokratickou koalicí a prosazují a budou prosazovat jen to, co mají v programu. Dvanáct let starý úryvek vytržený z kontextu na internetovém fóru na tom fakt nic nemění. Nestydíte se lidi takhle strašit?“ reagovali Piráti.

Jak určitě víte, @PiratskaStrana mě vyzvala k omluvě. Tak to ani náhodou. A chci dodat tohle. Jsou to jejich zdrojované citace. Nemám se zač omlouvat a myslím, že to dobře ví. @PiratIvanBartos @Mikiferjencik @olgarichterova pic.twitter.com/VFSV2NrsIj — Andrej Babiš (@AndrejBabis) June 12, 2021

Na svém profilu následně strana uvedla, že jediným Babišovým programem jsou právě Piráti. „Mluví o migraci, ale nezvládl ani epidemii, která stála tuto zemi 30 tisíc životů a obrovské ekonomické ztráty, ze kterých se budeme dostávat roky,“ poznamenali Piráti na Twitteru s odkazem na koronavirovou pandemii. S covidem-19 dosud v Česku zemřelo 30 224 lidí.

Mluvčí Pirátů Sadílková uvedla, že vzhledem k tomu, že se Babiš neomluvil, strana v současnosti věc předala právní kanceláři, se kterou prodiskutuje další kroky.