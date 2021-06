Piráti zaslali Babišovi předžalobní výzvu, požadují omluvu za twitterový příspěvek

Piráti chtějí, aby se premiér Andrej Babiš (ANO) omluvil za šíření lži, že chtějí lidem zdaňovat přebytečné metry bytů a nastěhovat do domácností migranty. Zaslali mu předžalobní výzvu. Strana o tom informovala v tiskové zprávě. Reagují tím na Babišův čtvrteční příspěvek na Twitteru a žádají ho, aby lživé tvrzení ze sociální sítě stáhl. Premiér navíc podle nich občany straší. Premiér reagoval, že ho výzva Pirátů pobavila. Chovají se podle něj jako profesionální udavači a bez Babiše by nevěděli, co si počít.