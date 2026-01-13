Vémola musí zaplatit osmdesát tisíc, neprokázal původ jednoho ze svých lvů

Karel Vémola musí zaplatit pokutu osmdesát tisíc korun za neprokázání legálního původu jednoho ze svých lvů – samice lva pustinného. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) mu ji uložila také za nedodržení lhůty pro oznámení, že se stal majitelem dalších zvířat. České televizi to sdělila mluvčí inspekce Miriam Loužecká. Vémola je od prosince ve vazbě, kde čelí trestnímu stíhání za údajnou organizovanou drogovou činnost.
„V souvislosti s chovem lvů uložila ČIŽP panu Karlu Vémolovi pokutu ve výši osmdesáti tisíc korun za nedodržení zákonných lhůt pro oznámení nabytí exemplářů registračnímu úřadu a neprokázání legálního původu jednoho ze zvířat – samice lva pustinného,“ uvedla pro ČT Loužecká.
Pokutu už v odvolacím řízení potvrdilo ministerstvo životního prostředí a je tak pravomocná. Podle Loužecké nyní probíhá správní řízení o zabavení lvice, u které se nepodařilo prokázat legální původ. „Výsledek řízení zatím nelze předjímat,“ doplnila Loužecká.
Obvinění z mezinárodního obchodu s drogami
U Karla Vémoly zasahovali loni 23. prosince detektivové z Národní protidrogové centrály (NPC). Vémolu a další dva lidi obvinili z organizované drogové trestné činnosti v mezinárodním rozsahu. O dva dny později skončil zápasník ve vazbě.
Vyšetřovatelé v lednu 2026 podle zjištění České televize obvinili další dva lidi. V případu je tak nyní pět obviněných, čtyři včetně Vémoly jsou ve vazbě.
Vémola se měl podle serveru iDNES.cz podílet na dodávce dvaceti kilogramů kokainu z Velké Británie do Česka.
Vémola je prvním Čechem, který se prosadil do elitní organizace Ultimate Fighting Championship (UFC). Někdejší kulturista a zápasník je držitelem několika titulů ve střední a v polotěžké váze, a to v českých i anglických organizacích.
Podle serveru Novinky.cz byl v minulosti ve Velké Británii odsouzen za drogový delikt.