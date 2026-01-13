Úrazy kvůli ledovce plní urgentní příjmy

Pacienti s úrazy po pádech na ledu plní urgentní příjmy a chirurgické ambulance pražských nemocnic. Urgentní příjem FN Motol a Homolka je kvůli lidem s úrazy na ledu maximálně vytížen. Ve VFN i na Bulovce je pacientů proti normálu asi o polovinu víc. Časté jsou zlomeniny končetin a poranění zad, zranění jsou mladší i starší lidé.
Urgentní příjem Fakultní nemocnice Motol a Homolka je kvůli pacientům s úrazy na ledu maximálně vytížený, uvedla kolem poledne Jana Merxbauerová z tiskového oddělení nemocnice.
Více lidí je podle nich přiváženo zdravotnickou záchrannou službou i přichází samo na urgentní příjmy či chirurgické ambulance. „Veřejnosti doporučujeme maximální opatrnost při pohybu venku a zvážení, zda je nutné vycházet,“ varovala Merxbauerová.
Nárůst počtu pacientů je podle ní výrazný. „Nejčastěji se jedná o poranění končetin, objevují se také úrazy hlavy a zad, které vyžadují pečlivé vyšetření. Dále jsou to pohmožděniny, výrony a zlomeniny,“ dodala.
Traumaplán
Úrazová ambulance FN Bulovka podle mluvčí Evy Stolejda Libigerové přijala zhruba do desáté hodiny dopoledne jedenáct pacientů od zdravotnické záchranné služby, což je o devět víc proti běžnému dni. „Rovněž evidujeme asi o polovinu vyšší zatížení úrazové ambulance oproti normálu,“ doplnila. Nejčastější jsou podle ní zlomeniny lokte, zápěstí nebo kotníku.
Od rána je plný urgentní příjem chirurgické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice v pražské Krči. Zástupci krčské nemocnice na síti X před úrazy varovali a doporučili zůstat doma, pokud je to možné.
Do Všeobecné fakultní nemocnice v centru Prahy směřovalo na úrazovou ambulanci od rána zhruba patnáct sanitek s pacienty. „Úrazy byly hlavně v souvislosti s pády. Převážně mladí lidé, kteří museli do práce,“ upřesnila Lucie Kroupová z tiskového oddělení nemocnice.
Ledovka zatížila provoz pražské záchranné služby natolik, že před 9:00 záchranáři aktivovali traumaplán. Umožní jim to provoz zefektivnit, například primárně pomoci lidem ohroženým na životě, řekl mluvčí záchranné služby Karel Kirs.
Úrazy řeší i jinde
Středočeští záchranáři podle své mluvčí Moniky Novákové během rána zasahovali u pěti nehod a u devíti úrazů způsobených pádem na zledovatělém povrchu.
„V Liberci ráno na urgent přišlo šest lidí kvůli pádu na náledí. Šlo o poranění rukou, nohou,“ popsal situaci mluvčí nemocnice Václav Řičář.
Krajská zdravotnická záchranná služba plzeňského kraje eviduje kvůli náledí a namrzajícím povrchům chodníků zvýšený počet výjezdů k úrazům.
Traumacentrum českobudějovické nemocnice za dopoledne ošetřilo čtyři desítky lidí se zraněním typu zlomeniny zápěstí, podvrknuté kotníky nebo pohmožděniny. Jde o stoprocentní nárůst v porovnání s jinými dny. Vyplývá to z informací záchranářů, policie a silničářů. Jihočeská záchranná služba však zatím nezaznamenala v souvislosti s počasím vyšší počet výjezdů ke zraněným lidem.
Pády na ledu vedoucí ke zlomeninám mohou být ale ještě vážnější komplikací pro seniory. Kvůli postupnému řídnutí kostí, které postihuje zejména starší ženy, se jim úrazy hůře hojí. Například pojišťovna Kooperativa loni v prosinci uvedla, že seniorům se ročně stane zhruba devadesát tisíc zlomenin. Z nich kolem dvaceti tisíc je zlomenin krčku stehenní kosti. Do půl roku na komplikace tohoto vážného úrazu umírá až třicet procent pacientů.