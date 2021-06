Po více než dvou měsících od oznámení zapojení Ruska do výbuchu ve Vrběticích agenti stále nejsou stíháni

video Události: Pokračování vyšetřování zapojení Ruska do výbuchu ve Vrběticích

Dva dny na to nejvyšší státní zástupce a šéf NCOZ potvrzují informaci a tvrdí, že mají v rukou nezvratné důkazy. „Máme jednu vyšetřovací verzi, máme v případu jasno, jak se stal, víme o zapojení dvou agentů,“ uvedl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

„Na základě jednoznačných důkazů našich bezpečnostních složek musím konstatovat, že existuje důvodné podezření o zapojení důstojníků ruské zpravodajské služby GRU jednotky 29155 do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014,“ řekl tehdy Babiš na tiskové konferenci.

Jenže ani více než dva měsíce od prohlášení policie nikoho neobvinila. To kritizuje právní zástupce majitele areálu ve Vrběticích. „Stíhal bych je v nepřítomnosti minimálně tak, jak to prováděli v Bulharsku. Tedy pokud je státní zástupce nestíhá, tak to asi nezvratné důkazy nebudou,“ míní právní zástupce společnosti Imex Group Radek Ondruš.

Už v dubnu Pavel Zeman připustil a trvá na tom i nyní, že trestní řízení bude složité a může dojít i k odložení případu. K tomu, zda české úřady požádaly ruskou stranu o spolupráci a proč zatím stále nejsou trestně stíháni ruští agenti, nechce krajské státní zastupitelství nic říct. Podobně se k celé věci staví i Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).