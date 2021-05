Evropa plánuje obnovu cestování: covid pas v mobilu i regionální „bubliny“

„Pas je koncipován jako evropský. To znamená, je to certifikát, který by měl umožnit vnitrounijní cestování, nikoliv za hranice Evropské unie,“ upozornil zpravodaj ČT v Bruselu Lukáš Dolanský.

Pravidla, která pro zjednodušení cestování připravuje Evropská unie, by měla začít platit na začátku prázdnin. Nárok na covid pasy by měli kromě všech očkovaných také ti, kteří covid-19 v poslední době prodělali, a navíc i lidé, kteří před cestou absolvují negativní test. Europoslanci odsouhlasili, že se bude uznávat jen očkování schválenými vakcínami Evropskou lékovou agenturou. Chystaný evropský covid pas by mohl fungovat na principu QR kódů a počítá se také s jeho papírovou podobou.

Širší využití covidových pasů

Covidové pasy vyhlížejí cestovní kanceláře. „Znamenalo by to asi hlavně zjednodušení té administrativy, otázek od klientů, jaká v dané zemi platí pravidla. Protože by se sjednotil systém, kterým by se člověk prokazoval,“ řekl mluvčí Fischer Group Jan Bezděk. Dodal, že by uvítal i širší využití covid pasů, například v restauracích.

Právě takové využití je ale podle Dolanského problematické. „Je tam otázka osobních údajů jednotlivých lidí. Ve chvíli, kdy by někdo předložil takový covidový pas například v restauraci, tak restaurace bude muset tento pas přečíst, protože bude ve formě QR kódu,“ upozornil. Rozhodnout o širším využití musí podle něj jednotlivé členské státy.

V kontextu covidových pasů vznikají debaty o možné diskriminaci. „V okamžiku, kdy nebude ještě očkování dostupné pro každého, ale bude možné prokázat svoji zdravotní neškodnost třeba negativním testem, který bude uznávaný, a ten test bude všeobecně dostupný, tak si myslím, že už v tom okamžiku můžeme covid pasy zavést. A nebude se jednat o nepřípustnou diskriminaci,“ vysvětlil Jan Kudrna z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Covidová bublina

Ještě dřív než celoevropské zelené pasy by mohla začít fungovat takzvaná covidová bublina. Tu připravuje visegrádská čtyřka. Státy by si měly navzájem uznávat očkovací certifikáty. Dohodli se na tom ministři zahraničí na schůzce ve Varšavě. „Do příštího pátku budou naši experti jednat. A příští pátek snad budeme moci oznámit, jak tedy bude cestování v příštích týdnech pro naše spoluobčany vypadat,“ informoval ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).

Podle zpravodaje ČT ve Varšavě Lukáše Mathé je podrobností zatím málo. Shoda mezi státy podle něj panuje na tom, že se chtějí dohodnout, aby se mezi nimi mohlo cestovat. Cílem je také otevření ekonomiky, která potřebuje turisty. „Zároveň je to také jistá pojistka pro V4, kdyby se odsouvala dohoda na půdě Evropské unie,“ řekl.

Česká vláda chce s některými zeměmi dohodu

Česko navíc chystá vlastní pravidla pro cestování. Lidé, kteří mají dva týdny po kompletním očkování proti koronaviru, by mohli od poloviny května snadněji cestovat. Na čtvrtečních interpelacích o tom mluvil premiér Andrej Babiš (ANO). Jmenoval Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko, ale také Chorvatsko, Řecko a Bulharsko.

„Řecká vláda samozřejmě o ty bilaterální dohody zájem má,“ informoval spolupracovník ČT na Balkáně a ve východním Středomoří Thomas Kulidakis. Řecká vláda chce podle něj změnit to, že vztahy s Českem, co se týče cestování, nejsou zcela reciproční. Kulidakis doplnil, že se dá očekávat, že vstříc vyjde také Chorvatsko.

Podmínky návratu

Cestovatelé musí při návratu do Česka splnit několik podmínek. Předně musí vyplnit příjezdový formulář a poté se podmínky liší podle rizika jednotlivých zemí.

Mezi státy s velmi vysokým rizikem nákazy, tedy tmavě červené, patří například Francie, Velká Británie nebo Egypt. Cestovatel před cestou i po návratu potřebujete test. Bez negativního testu musí po návratu do izolace a povinně musí nosit dva týdny respirátor.

Velmi obdobná pravidla platí pro světle červené země. Rozdíl je, že povinnost otestovat se před cestou mají lidé jen, pokud použijí letadlo nebo veřejnou dopravu. Při cestě autem to ministerstvo zdravotnictví nevyžaduje. Po návratu také může být kratší izolace. Cestovatelé si mají udělat PCR test do pěti dnů. Ti, co jsou kompletně naočkovaní, na test ani do karantény nemusí.

Jednodušší návrat domů platí pro oranžově vyznačené státy. Tam se od pondělí nově posouvá Slovensko, Vatikán, ale také Kanárské ostrovy. Před cestou je povinný test při cestě MHD, po návratu jen při využití auta. V této kategorii rizika už neplatí žádná karanténa. Test si nemusí dělat lidé, kteří jsou plně očkovaní.

U zemí, kde je vysoké nebo střední riziko, platí, že pokud člověk cestuje ze země, která je v EU a má dokončené očkování, tak nemusí mít test a nemusí do karantény.

Žádná omezení aktuálně neplatí pro návraty z Austrálie, Jižní Koreji, Nového Zélandu, ale také ani ze Singapuru, Thajska a Vietnamu.