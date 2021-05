V Česku se začne testovat celoevropský covidový pas. Vstupenka na letní dovolenou v zahraničí

S pasem i na koncerty?

Některé otázky zatím zůstávají. Kupříkladu zda bude tento pas sloužit i pro vstup na koncerty nebo do restaurací.

„Samozřejmě, bude to možné. Ale pouze na národní úrovni. Tedy pokud to budou chtít státy využít i k takovému účelu, budou to muset samy schválit na svém území,“ dodal Reynders.

Komise také požaduje, aby vystavení dokumentu bylo zdarma. A členským státům nabízí milion eur na zavedení celého systému.