Pilotní projekty pustí diváky na fotbalové tribuny i do koncertních sálů

Tisícovka fanoušků byla při pondělním hokejovém finále v Třinci nejen vidět, ale taky slyšet. Možnost oslavit mistrovský titul spolu s fanoušky by mohla mít v neděli už taky fotbalová Slavie. Na stadion v pražském Edenu budou moci dorazit až dva tisíce lidí.



Kvůli výjimce ministerstva zdravotnictví se odehraje s diváky celkem 16 zápasů první a druhé ligy. S přípravami okamžitě začali i v Liberci. „Pracujeme na tom celý den, ještě během včerejška (úterý - pozn. red.) jsme dostali velmi podrobný manuál od Ligové fotbalové asociace,“ řekl ředitel komunikace FC Slovan Liberec Tomáš Čarnogurský.



Tribuny se smějí zaplnit jen z deseti procent. Započítávají se i pořadatelé nebo zástupci médií, do hlediště zasedne až 900 držitelů permanentek. „Budeme vydávat vstupenky pouze do sudých řad a na sudá místa, takže tím zajistíme ty potřebné rozestupy už při distribuci vstupenek,“ přiblížil Čarnogurský.





Středeční pohárová utkání se navzdory úterním informacím ale hrála ještě bez diváků. Ministerstvo oznámilo, že se pilotní projekt vztahuje jen na ligové zápasy. „Určitě se nepůjde na fotbal všude. My si pilotními projekty ověřujeme, že pravidla, o kterých uvažujeme, fungují,“ uvedla Svrčinová. Za kulturou s testem a respirátorem Permanentkáři si budou lístky muset zajistit dopředu, nejlépe přes internet. Pro vstup na stadion budou potřebovat negativní PCR nebo antigenní test z laboratoře, ne starší než 48 hodin. Nebo potvrzení o očkování či prodělaném covidu. Klub už se proto domluvil s nedalekým testovacím místem na posílení víkendových služeb. Bude muset vést i přesné seznamy diváků, ti navíc musejí vyplnit i takzvaný sebereportovací formulář.„Mají za povinnost do 14 dnů ověřovat, jaký je zdravotní stav těchto osob a pokud tam dojde k výskytu onemocnění, musí to okamžitě hlásit krajské hygienické stanici,“ řekla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Pro ověření náročné administrativy budou v den zápasu sloužit pokladny, otevřené budou už od dopoledne. Po splnění všech požadavků pak pracovníci divákům aktivují vstupenku. U turniketů pak budou pořadatelé kontrolovat totožnost a měřit teplotu.Středeční pohárová utkání se navzdory úterním informacím ale hrála ještě bez diváků. Ministerstvo oznámilo, že se pilotní projekt vztahuje jen na ligové zápasy. „Určitě se nepůjde na fotbal všude. My si pilotními projekty ověřujeme, že pravidla, o kterých uvažujeme, fungují,“ uvedla Svrčinová. O návrat diváků usilují i pořadatelé v oblasti kultury. V blízké době by se tak mělo dít také v rámci pilotních projektů. Schválená je benefice České filharmonie v pondělí 10. května, diváci naplní Dvořákovu síň Rudolfina z jedné třetiny. V předstihu budou muset absolvovat kloktací PCR test a koncert vyslechnou v respirátorech. K povolení přímé účasti míří i Pražské jaro. Ze 23 akcí, které se budou vysílat online, by na několika vybraných mohli být majitelé vstupenek i v sálech. Na venkovní představení nebo utkání by lidi podle balíčků ministerstva zdravotnictví mohli ve chvíli, kdy týdenní počet nakažených klesne pod 75 na 100 tisíc obyvatel. U sportu se počítá s omezenou kapacitou. Další podmínky, jako třeba povinné testy, zatím jasné nejsou. A to ani u další fáze, která povoluje účast i na představeních uvnitř, včetně kin. Přesná pravidla by měla být do konce týdne.

Ve středu taky ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) otevřel v historické budově Národního muzea výstavu vítězných snímků letošního ročníku Czech Press Photo. Zatím bude 400 fotografií přístupných pouze on-line. Podle Zaorálka se to ale může příští týden změnit. „Jsem rád, že jsem tu výstavu vůbec zahájil. Bylo taky ve hře, jestli se vůbec bude konat. Zaplaťpánbůh, že se pořadatelé nevzdali, uspořádali to a teď to vypadá, že by mohli mít i šanci, že 3. května otevřeme muzea a galerie a budou sem proudit návštěvníci,“ řekl ministr. Muzea, galerie a památky od pondělí v omezeném režimu určitě otevřou v Královéhradeckém, Plzeňském a Karlovarském kraji. Povolení by ale mohly dostat i střední Čechy a Praha. Divadelní herci se chystají ven Hůř jsou na tom divadla. Minimálně ta brněnská už nevěří, že by v aktuální sezoně ještě mohla hrát uvnitř. Jejich ztráty se šplhají do desítek milionů. S nadějí tak vyhlížejí mírnější podmínky, které by umožnily představení pod širým nebem. A apelují na Ministerstvo zdravotnictví, aby tato pravidla stanovilo. Jako první se plánuje přestěhovat ven Městské divadlo Brno, už 29. května by rádo odehrálo premiéru autorské inscenace Napoleon aneb Alchymie štěstí. „Letos budeme realizovat na 40 představení, což je významný díl našeho příjmu za celý rok,“ řekl ředitel Městského divadla Brno Stanislav Moša.