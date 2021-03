Uzavření divadel přineslo nové zkušenosti, on-line zážitek ale není autentický, říkají umělci

S natáčením ale ještě ústečtí herci nekončí. On-line plánují vysílat i v budoucnu, a to do té doby, než bude bude možné hrát opět pod střechou divadla.

Hercům chybí kontakt s publikem, práce s kamerou je jiná zkušenost

Divadelníci se museli ovšem vypořádávat s tím, jak přenést divákovi zážitek z jeviště prostřednictvím obrazovek. Ačkoliv hercům tento způsob komunikace alespoň do jisté míry umožnil s divákem udržet kontakt, autentický zážitek je podle umělců nenahraditelný.

„On-line divadlo je jako dort bez cukru. Někomu to vyhovuje, někdo má radost, že po něm nepřibere a může ho sníst kolik chce, a někomu tam chybí to něco, ta cukernatá chuť. Ale po dlouhé dietě, kdo by pohrdl perníkem s bezlaktózovou šlehačkou oslazenou stévií,“ přirovnala zážitek herečka z libereckého Divadla F. X. Šaldy Eliška Jansová.

Výrazný rozdíl je podle ní navíc také v samotné práci herce. Jinak se totiž hraje na kameru a jinak pro živé publikum. „Pro nás herce je občas náročnější najít hranici, kdy jde o záznam inscenace, a tedy hrajeme jako v divadle, anebo kdy jde o divadelní inscenaci, kdy se pracuje s detailem a střihem daleko víc a využívají se tedy trochu jiné výrazové prostředky,“ vysvětlila Jansová.

S tím se vypořádávali také v ostravském Míru. „Přišli jsme s konceptem takzvaných filmových inscenací. Jedná se o zpracování klasického divadelního textu pomocí filmových postupů, a to jak co se natáčení týče, tak i následné postprodukce, hudby a střihu,“ vysvětlil Lipovský. Klasický záznam divadelních her by podle něj nepřinesl dostatečně autentický zážitek.

Aby mohla vysílat prostřednictvím internetu, musela se divadla vypořádat také s technickými záležitostmi. „Naše výhoda spočívala v tom, že jsme zhruba od poloviny roku 2019 natáčeli vlastní skeče komediální show Tři Tygři na YouTube. Měli jsme tak zkušenosti s natáčením a většinu vlastní techniky přímo v divadle,“ nastínil Lipovský.

Divadlo Mír podle něj uvažovalo také o živých přenosech ještě před vypuknutím pandemie. Když se divadla uzavřela, rozhodli se to vyzkoušet. „Ten den jsme si zapůjčili speciální střižnu pro livestreaming a domluvili s naším internetovým poskytovatelem navýšení uploadu (nahrávání – pozn. red.) pro plynulý přenos vysílání,“ vzpomínal.