Začíná vysílat Televize Naživo, chce 24 hodin denně vynahradit živou kulturu

Do Televize Naživo se zapojí i jiné scény, třeba Divadlo Na Zábradlí, Vosto5 či Minor, a také další umělci.

„Internet je zahlcen obsahem. Kvantita zastínila kvalitu a náš divák nemá čas hledat, zkoušet a třeba se nakonec nestrefit do svého vkusu. Televize Naživo nabídne náš výběr toho, co považujeme za kvalitní umění.“

Co nejvíce divákovi přiblížit bezprostřední zkušenost s uměním mají formáty Divadlo Naživo a Film Naživo. První z nich umožní sledovat divadelní představení z kamer v blízkosti herců, druhý v jediném záběru natáčí inscenaci či koncert, přičemž také vstupuje do osobního prostoru umělců. Vše je navíc zasazeno do „běžného“ světa mimo jeviště. Nasnímané tímto způsobem uvede televize třeba koncerty Lenky Dusilové a Báry Polákové nebo představení Amerikánka.

Program nabídne také dvakrát denně možnost osvojit si cirkusové techniky, ráno ve formě rozcvičky, odpoledne jako výukový program. Divadlo NoD a Národní pedagogický institut připravují streamované přednášky pro žáky a studenty.

Divadlo Vosto5 zase chystá talk show inspirovanou jeho pořadem Kupé v lese a kabaretní koktejl slibuje Late Night Show. Vysílání začne v pátek večer kabaretem Pot a lesk.

Naživo vysílané nebo aspoň natočené

„Uvidíte každý přešlap, přeřek, omyl, ale také pocítíte adrenalin performerů, když dělají salto, dech zpěváků či společné štěstí po odehraném představení,“ slibují tvůrci. „Principem naší televize je, že všechno, co tam uvidíte, je naživo, včetně dětských pořadů. Jsou třeba ze záznamu, ale jsou natáčené v jednom záběru, herci k nim musí přistupovat, jako by se to dělo naživo,“ upřesňuje Viktor Tauš.

A to včetně reklamy. Iniciátoři nabízejí potenciálním podporovatelům, že reklamu odehrají během vysílání loutkoherci nebo živí herci.

Archiv za poplatek

Televize Naživo je dostupná prostřednictvím pozemního digitálního vysílání. Po odvysílání se program objeví na platformě Film Naživo, kde si diváci mimo jiné budou moci u koncertů a inscenací zvolit konkrétní záběr kamery, z něhož chtějí vystoupení sledovat.

Archiv je zpoplatněný. Lidé také budou moci prostřednictvím SMS nebo DMS přispět na vybraný soubor. Příspěvek se rozpůlí mezi konkrétní soubor a vývoj nového pořadu.