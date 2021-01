Příprava na maturitu zdarma, premiéra za lístek. Divadla hledají své on-line místo

Zájemci si tímto způsobem už můžou „přečíst“ Haškova Švejka a tři ruské klasiky: Evžena Oněgina, Revizora a Vojnu a mír. „Je to moc fajn doplněk, ale nerad bych, aby se stal náhražkou, že by se člověk podíval na verzi Vojny a míru v šeti minutách, a nepůjde pak do divadla,“ podotýká herec Tomáš Havlínek.

Video formou se Městská divadla pražská rozhodla představit zároveň sto slavných divadelních monologů. Připravují také podcasty, v nichž rozebírají inscenace ze svého repertoáru. „Video a audio výstupy z divadla už musí dneska snést nejvyšší srovnání, tedy musí být v televizní kvalitě,“ domnívá se Přibyl. „Toho se držíme, i když pořizujeme běžné záznamy z představení, a teď se nám to vyplatilo.“

Pokud divák chce, tak si to koupí

Ostravské Divadlo Mír dokonce spustilo vlastní video platformu. „Jako herci něco nabízíme, a pokud to divák chce, tak si to koupí. Pokud nechce, tak ne. Nechtěli jsme to stavět do roviny ‚abyste nám pomohli‘, 'abyste nás zachránili',“ doplnil principál divadla. Za předplatné se lidé mohou podívat bez reklam na záznamy představení, nové filmy nebo skeče z improvizační show Tři tygři.