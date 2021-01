Podnikatelé mohou už zase žádat o podporu, portál ministerstva začal fungovat

Jeden z operátorů ministerstva, kteří mají mít službu na telefonu od 8:00 do 17:00, řekl, že systém během dne potřebuje „odchytit“ klienty, kteří vyplňovali údaje od čtvrtka. Operátoři jim pomohou s dokončením žádosti či jejím doplněním. Očekává, že větší zájem než ráno bude během dne.

Havlíček v pátek sdělil, že příjem žádostí v systému bude obnoven následující ráno v 08:00. V sobotu uvedl, že systém externí firma obnovila nakonec už v pátek večer. „Nikdo o nic nepřijde. Možná někteří podnikatelé panikařili, že kdo dřív přijde, tím větší bude mít jistotu, že peníze dostane. Není to tak, ten program je nárokový. Uzavřené provozovny mohou žádat do 1. března. Program Covid Nájemné jsme prodloužili do 4. února. Mají tím pádem všichni dost času žádost podat,“ řekl.

Systém se podle serverů iROZHLAS.cz a Neovlivní.cz potýkal s problémy už od pondělka, kdy byl spuštěn program Covid – gastro uzavřené provozovny. Podle serverů restauratéři v pondělí marně trávili i několik hodin snahou zaregistrovat se na portálu.

Ministerstvo také na svých stránkách prosí žadatele, kteří podávali žádost 21. ledna 2021 od 1:00 hodiny ranní, aby si je pro jistotu zkontrolovali. V případě jakékoliv nejasnosti mohou kontaktovat podporu na speciální lince na telefonním čísle: 841 135 135 nebo zaslat e-mail na: hotline-aismpogastro@asd-software.cz.