Vláda se opět nebavila o miliardách pro obranu. Babiš dříve slíbil vrácení do konce ledna

„Pokud pan premiér bude chtít, je možné materiál načíst ústy náměstkyně. Pokud bude chtít, aby to udělal pan ministr, tak dnes to nepůjde,“ vzkázal ještě před jednáním vlády mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Vládní strany v polovině prosince slíbily, že převedou deset miliard z vládní rozpočtové rezervy do rozpočtu ministerstva obrany už čtvrtého ledna 2021. Poté Babiš přesunul termín na konec měsíce: „Bude to samozřejmě v lednu, protože naše armáda si to určitě zaslouží. Bez armády bychom pandemii skutečně řešili s velkými problémy,“ nechal se slyšet český premiér 10. ledna.

Babiše čeká schůzka s komunisty o toleranci

Armádní škrt deset miliard si při prosincovém schvalování rozpočtu vymohli komunisté. „Byla to jediná cesta, jak schválit státní rozpočet a vyhnout se rozpočtovému provizoriu,“ shrnuje předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček.

Předseda komunistů Vojtěch Filip v pondělí pohrozil, že by mohl návrat celých deseti miliard armádě ohrozit toleranci vlády: „Jistě by to bylo na dohadovací řízení. Já jsem to předložil panu premiérovi jako bod jednání na čtvrteční kontrolu dohody o toleranci a myslím, že je důležitější, aby se dohody plnily,“ tvrdí šéf KSČM.

Po pondělním jednání vlády vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) prohlásil, že může vyloučit, že by neprojednání bodu se čtvrteční schůzkou Babiše s Filipem souviselo. „Je to v plánu. Jediný důvod, proč jsme to nekonali, je, že pan ministr Metnar je nemocný,“ tvrdí Havlíček.

Místopředseda sněmovního výboru pro obranu Josef Hájek (ANO) věří, že armáda peníze dostane a do konce ledna je na to čas. „Armáda je schopna do konce ledna vydržet. Je nutné, aby peníze v průběhu ledna skutečně přišly,“ řekl v 90' ČT24.