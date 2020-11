Pokud bude rozpočet o deset miliard nižší, modernizace a rozvoj armády se zastaví, míní Metnar

Armáda ví naprosto přesně, co potřebuje nakoupit, domnívá se ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Pokud by resort, jak požadují komunisté, přišel o deset miliard, rozvoj armády by se podle něj zastavil. Podle předsedy KSČM a místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa však ministr příliš věří těm, kteří mu k podpisu předkládají smlouvy. Oba byli hosty pondělních Událostí, komentářů.