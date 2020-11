V neděli přibylo nejméně nakažených od 5. října. Vláda rozhodne o návrhu na prodloužení nouzového stavu

V neděli v Česku přibylo 1887 případů nákazy koronavirem, je to nejméně od 5. října. Proti minulé neděli je nárůst poloviční, proti sobotě počet případů klesl o 2312. O víkendu se ale zpravidla méně testuje a počet provedených testů klesal celý uplynulý týden. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví. To od pondělí začne zveřejňovat také rizikové skóre. Podle něj se mohou začít uvolňovat protikoronavirová opatření.