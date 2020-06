Kauza „ricin“. Konečná kritizovala únik informací z BIS, Výborný ocenil politickou reakci vlády

Konečné kauza připomíná zápletku špatně natočeného filmu. „Tyto věci by se neměly takto řešit,“ říká europoslankyně. Za prvotní chybu považuje únik informací z BIS novinářům. Byla by ráda, kdyby se to neopakovalo.

Výborný naopak připomněl, že lidovečtí poslanci Jan Bartošek a Ondřej Benešík už před dvěma týdny vyzývali vládu, aby ruské diplomaty vyhostila. V posledních dnech se totiž podle něj v expertních kruzích i na Západě šířilo překvapení, že česká vláda nereaguje. Je tedy rád, že politická reakce přišla. „Kromě toho, že oceňuji práci našich tajných služeb, tak musím také ocenit reakci ministerstva zahraničí a vlády,“ prohlásil poslanec.

Konečná se obává ruské reakce, která podle diplomatických zvyklostí bude zřejmě spočívat ve vyhoštění odpovídajícího počtu českých diplomatů. „Naše zastoupení v Moskvě není tak výrazné a myslím, že tam každý člověk bude chybět,“ je přesvědčená s tím, že s Ruskem máme spoustu obchodních i lidských vazeb.

„Nemůžeme to přeceňovat. Export do Ruska z České republiky činí asi dvě procenta,“ podotkl Výborný. Doufá, že se vztahy urovnají a zdůraznil, že Česko se pokouší zahájit konzultace, ale Rusko to ignoruje.

Podle něj Rusko využívá Prahu jako odrazový můstek. „Je zájmem Ruské federace se nějakým způsobem vlámat do západního spojenectví v NATO a zdá se, že se o to pravděpodobně pokusili v rámci České republiky,“ myslí si Výborný.

Vyhoštění

Česko vyhostilo dva pracovníky ruského kulturního střediska v Praze –⁠ Andreje Končakova, který středisko vedl a současně plnil roli vedoucího představitele organizace Rossotrudničestvo v Česku, a Igora Rybakova.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pátek informovali, že hrozba ricinem byla smyšlená a byla důsledkem sporů mezi pracovníky ruského velvyslanectví v Praze, když jeden z nich zaslal českým tajným službám falešné informace.