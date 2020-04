Ruské velvyslanectví v Praze mění adresu. Formálně se stěhuje z náměstí Borise Němcova

Ruské velvyslanectví v Praze už nebude sídlit na náměstí nově pojmenovaném po zavražděném ruském opozičním politikovi Borisi Němcovovi. Přesunulo totiž své sídlo administrativně do Korunovační ulice, kde mělo dosud konzulární úsek. Uvedl to server Aktuálně.cz. Němcov byl v 90. letech ruským vicepremiérem. Později byl v opozici kritikem režimu premiéra a nyní prezidenta Ruska Vladimira Putina. Vedení Prahy přejmenovalo náměstí Pod Kaštany před ruskou ambasádou na náměstí Borise Němcova letos v únoru. Ruská diplomacie to kritizovala.