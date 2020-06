Strany se chystají na letošní krajské volby. Kampaně budou většinou bez setkání na náměstích

Minimálně udržet stejný počet mandátů i hejtmanů by chěli i lidovci, komunisté či hnutí STAN. Připravují programy, které by měly být jak regionální, tak i centrální, mluví se například o dopravě. „Abychom dokázali v rámci krajů udržet pracovní místa, dát lidem šanci, že uživí sebe, své děti, své rodiny,“ přiblížil šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. Strana se chce zaměřit i na změny klimatu.

Změna ve vedení předvolebních kampaní je způsobena také pandemií koronaviru. Strany se tak zaměří na své případné voliče na sociálních sítích. Chystají se také na billboardy či do novin. Podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše to ušetří peníze. „Kontaktní kampaň se asi dělat nebude,“ konstatoval.

ODS i Piráti vyrazí do ulic

Občanští demokraté mají v plánu vrátit se do vedení krajů a získat i post hejtmana. V kampani se chtějí zaměřit na dopravní obslužnost, boj se suchem nebo zdravotnictví. Předseda ODS Petr Fiala řekl, že vyrazí přímo do měst a obcí. „Chci do voleb dvakrát projet všechny regiony,“ uvedl.

Hlavním pirátským tématem v předvolební kampani by mohlo být financování sociálních služeb nebo on-line školství. Piráti chtějí získat kolem stovky zastupitelů. Vsází na své lidi v ulicích, budou ale vydávat i Pirátské listy. „Podle mě to dáme jako vždycky,“ doufá v úspěch šéf Pirátů Ivan Bartoš.

SPD v kampani vsadí na své aktivní členy a podporovatele, na podzim chce mít zástupce ve všech regionech. „Jsme v deseti krajích ze třinácti. Minule krajské volby proběhly rok po založení SPD. Teď už bychom chtěli uspět ve všech třinácti,“ uvedl předseda hnutí Tomio Okamura.

TOP 09 zahájí kampaň už příští týden. Šéfka strany Markéta Pekarová Adamová uvedla, že strana chce minimálně obhájit své současné mandáty nebo je rozšířit. „Každý mandát navíc, který v krajích získáme, bude pro TOP 09 úspěchem,“ přiblížila.