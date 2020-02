Kvůli koronaviru musíme dělat víc, apeluje Svoboda. Podle Vojtěcha jsou opatření dostatečná

Doplňuje také, že Česko plní veškerá doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO). „To, co jsme učinili – a nemyslím, že je to úplně málo – tak v tuto chvíli je to dostatečné,“ míní.

V pondělí česká vláda rozhodla o pozastavení přímých letů do Číny a z Číny . Podle Adama Vojtěcha kabinet o opatřeních diskutoval zevrubně a platnost odložil kvůli Čechům, kteří se chtějí z Číny vrátit do vlasti . „Zvážili jsme, že je to lepší, než řešit repatriaci, což je komplikované,“ zdůvodňuje ministr.

Ministr zdravotnictví zdůrazňuje, že Česko je na krizový scénář připraveno. Lůžka určená pro případné pacienty s koronavirem má vyhrazena pražská Nemocnice Na Bulovce, aktuálně jde o šest míst. „Zatím se v Evropě nebavíme o epidemii jako v Číně, jsou to jednotky případů, takže v tuto chvíli je to dostatečné,“ věří Vojtěch.

Doplňuje, že v případě nutnosti se do dvanácti hodin může připravit specializovaná vojenská nemocnice v Těchoníně, zapojit se ale může více zařízení: „Lidé musí být separováni, což nemusí být na specializovaném oddělení, to může být na klasickém infekčním oddělení,“ vysvětluje ministr.

České zdravotnictví je schopné ošetřit desetitisíce nemocných lidí, problém tkví dle Svobody jinde: „Nemáme zatím léky a to znamená, že léčba skupin starších lidí a lidí, kteří jsou pod vlivem jiné infekce, může být velmi obtížná a může docházet k úmrtím,“ míní poslanec ODS.

Nejde o peníze, ale o ochotu pomáhat

Vláda v pondělí také schválila finanční pomoc pro boj s nákazou, a to ve výši deseti milionů korun. Naopak roušky ze státních hmotných rezerv, o které Peking žádal, neposkytne.

Peníze půjdou do Číny přes WHO, konstatuje Vojtěch. „Nejde o peníze, ale jde o to, co se za ty peníze pořídí. WHO je nejlepší organizací, která s těmi penězi může naložit, protože zná situaci,“ věří.

Částka není podstatná ani podle Svobody. „Podstatné je to, že lidstvo si je ochotno pomáhat. Proto já velmi vítám každou korunu, kterou uvolníme, i když jsem si vědom, že je to kapka v moři, která nic nezmění. Je to projev toho, že jsme na světě, protože jsme lidé a vzájemně jsme solidární,“ zakončuje.