Vláda schválila zákaz přímých letů mezi Čínou a Českem. Bude platit od neděle

Ministr zdravotnictví před jednáním vlády prohlásil, že situace podle něj k zákazu přímých linek mezi Prahou a Čínou nazrála. „Věřím, že to vláda podpoří, situace to vyžaduje, jinak bych to sám nenavrhoval,“ uvedl Vojtěch. Kabinet podle něj jedná se zástupci pražského Letiště Václava Havla. „Jsou předběžně informováni,“ konstatoval.

Premiér o víkendu uvedl, že začátek zákazu kabinet přizpůsobí tomu, aby se z Číny stihla vrátit asi stovka českých občanů, kteří chtějí domů. Pokud by někteří z nich v Číně zůstali, stát je připraven pro ně vyslat vládní airbus.

Praha má s Čínou 12 spojení týdně, provozují je tři čínské aerolinie. Loni podle letiště využilo přímých leteckých spojení mezi Prahou a Čínou 188 tisíc cestujících v obou směrech.

Všechny testy negativní

V Česku bylo na koronavirus do nynějška testováno 38 lidí, všichni měli negativní výsledek, řekl Vojtěch. „Předpokládáme, že budou další, protože plánujeme vyšetřit ty, kteří přiletěli v neděli,“ uvedl.

Pětice Čechů evakuovaná z Číny přiletěla do Prahy v pondělí zhruba půl hodiny po půlnoci. Spolu s lidmi z dalších 30 zemí je do Evropy přepravilo francouzské letadlo.