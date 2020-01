Udání dostalo obyvatelku Lidic do Osvětimi. Teď končí ředitelka památníku, která chtěla její osud připomenout

přehrát video Reportéři ČT: Historie na přání

Martina Lehmannová na funkci ředitelky Památníku Lidice rezignovala po výzvě ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD), podle nějž nezvládla komunikaci a chyběla jí potřebná empatie. Část lidí, kteří vyhlazení obce přežili, loni ředitelku obvinila z toho, že překrucuje fakta. Reagovali tak na pořad Reportéři ČT, který odvysílal příspěvek o údajném udání obyvatelky Lidic, která měla četníkům nahlásit svou židovskou podnájemnici. Reportáž vycházela z bádání historika Vojtěcha Kyncla. Na stranu Lehmannové se postavili zaměstnanci památníku i poslední žijící lidická žena. Zaorálek ale na jejím odchodu trvá.

Zatímco nucenou rezignaci ředitelky Památníku Lidice Martiny Lehmannové přivítala lidická organizace Českého svazu bojovníků za svobodu vedená Janou Bobošíkovou a také mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček, který byl donedávna také jejím členem, proti rozhodnutí ministra kultury Zaorálka protestuje řada mezinárodních muzejních a paměťových institucí. „Památník Lidice byl pod poměrně dlouhodobým tlakem ze strany téhle skupiny kolem paní Bobošíkové a paní Kellerové a dalších. Vnímáme to jako boj o nezávislost vědy a kultury vůbec,“ komentuje aktuální dění mluvčí památníku Filip Petlička. O udání nejde, na Mikešovou by se nemělo zapomínat, apeluje historik Hraje se o zmiňovanou reportáž; už koncem července loňského roku odeslaly předsedkyně lidického Českého svazu bojovníků za svobodu Jana Bobošíková a starostka obce a členka svazu Veronika Kellerová neúspěšnou stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání na reportáž ČT o tragickém osudu židovské obyvatelky Lidic Štěpánky Mikešové, kterou podle zápisu v četnické kronice měla udat její domácí. „Zveřejnění té informace už proběhlo před pěti lety v mé práci, která byla i vědecky schválená a kde jsme zveřejňovali celou historii obce Lidice tak, jak se domnívám, že probíhala. Ta záležitost nebyla o udání, ta mě nezajímala,“ zdůrazňuje historik Akademie věd ČR Kyncl, jenž s příběhem lidického udání přišel. Doplňuje, že na zavražděnou lidickou ženu by se nemělo zapomínat, Mikešová přitom chybí v seznamech a pietním prostoru. Důvodem udání byla podle Kyncla osobní rozepře mezi domácí a její nájemnicí. „Štěpánka Löwingerová (rodné jméno Mikešové) již odmítala dál zdarma šít šaty, případně některé zástěry, cejchy a podobně tak, jak to do té doby bylo obvyklé a bylo to mezi oběma ženami domluveno. Řekla, že po smrti manžela již nemá další finanční příjmy, takže je nutné takovéto služby již financovat,“ ilustruje tehdejší poměry historik. Přes Kladno do Osvětimi Podle historika a archiváře Roberta R. Novotného ze Státního oblastního archivu Kladno byl případ nahlášen kladenskému gestapu. To nařídilo vyšetření případu, zatčení Mikešové, zabavení veškerého majetku a zapečetění jejího bytu. Mikešová za kladenským gestapem dorazila 2. června 1942, poté se její stopa na chvíli ztrácí a tragicky se vynořuje až v Osvětimi. „Poslední stopa o jejím životě je ze 17. srpna 1942, kdy je zapsána do knihy mrtvých,“ podotýká Kyncl.

„Bohužel na Štěpánku Mikešovou se dle mého názoru zcela záměrně zapomnělo, nenacházíme o ní žádné informace. Přestože lidičtí přeživší anebo příbuzní po těch přeživších měli po válce možnost sepsat své vzpomínky, tak mezi těmi nenajdete vůbec žádnou zmínku,“ dodává historik. Předsedkyně Spolku pro zachování odkazu českého odboje Gabriela Havlůjová zveřejnění příběhu Mikešové vítá. „Je moc dobře, že se po osmdesáti letech začínají připomínat i osobnosti, které do této doby byly zatajovány. Je to právě třeba i Štěpánka Mikešová,“ říká. Otázkou podle kladenského archiváře Novotného je, proč ani po téměř tři čtvrtě století není Mikešová uváděna mezi oběťmi lidické tragédie. Zvířata, nacisté, tak proč ne Mikešová? Loni v červnu Lehmannová ještě jako ředitelka avizovala, že Památník Lidice zváží, jak Mikešovou připomenout. „Bydlela v Lidicích po nějakou dobu a ten její příběh vlastně končí zhruba ve stejnou dobu, jako končí příběh lidických obyvatel a samotné obce Lidice, to znamená v roce 1942,“ uvedla. Od starostky Lidic a členů místní organizace se ale Lehmannová za svá slova dočkala kritiky. „Na celém příběhu, který následoval po červnové reportáži, mě nejvíc překvapuje právě to, kam se celá diskuse sklouzla, kdy nikdo nemluví o Štěpánce Mikešové, která tady v Lidicích žila. Z úst starostky obce paní Kellerové dokonce zaznělo, že Mikešová není součástí lidické tragédie, protože tady přece 10. června 1942 nebyla,“ upozorňuje ředitelka památníku. Kyncl zdůrazňuje, že 10. června v Lidicích nebyli i další lidé, například rodina Horákových či Stříbrných, přesto na ně expozice pamatují, stejně jako na fungování celé vesnice v její historii.

Fakta Vyhlazení Lidic Vyhlazení Lidic Okamžitě po atentátu na Heydricha bylo vyhlášeno stanné právo a začaly masové popravy. Adolf Hitler požadoval v protektorátu provést exemplární trest. První stopou k Lidicím byl dopis určený jedné ze zaměstnankyň slánské továrny na baterie. V něm se jistý Josef Říha snažil ukončit mimomanželský vztah s dělnicí Annou Maruščákovou. Říha ovšem shodou náhod napsal dopis tak, aby jeho milé připadalo, že je odbojářem, který musí kvůli své činnosti zmizet. Dopis se však dostal do rukou majitele továrny a starosty Slaného Jaroslava Pály. Ten v jeho pisateli viděl možného pachatele útoku na Heydricha a jako „podezřelý“ předal list úřadům. Dokument skončil v rukou gestapa. Při výslechu se Maruščáková gestapu zmínila, že se jí její milenec jednou ptal, zda zná rodinu Horákových z Lidic. Rodinu skutečně znala. Jak gestapo zjistilo, Josef Horák sloužil spolu s dalším lidickým rodákem v Britském královském letectvu. Nabízela se tak hypotéza, zda nemohl být Josef Horák jedním z atentátníků. Domovní prohlídky ani výslechy neodhalily nic podezřelého. Kromě nejasného dopisu neexistovalo nic, co by spojovalo Lidice s atentátem na Heydricha. Nacisté si tak „našli“ důkaz – ve vesnici schovali v jednom z domů vysílačku. V noci na 10. června 1942 byla obec neprodyšně obklíčena příslušníky gestapa a policie. Celkem 173 mužů a chlapců starších patnácti let bylo nahnáno do Horákova statku, na jehož zahradě byli, zprvu ve skupinách po pěti a později po deseti, bez výjimky zastřeleni. Třiasedmdesátiletý kněz Josef Štemberka před zdí statku poskytoval lidickým mužům duchovní útěchu, poté odmítl milost z rukou nacistů a dobrovolně se jako poslední postavil před popravčí četu. Ženy byly převezeny do tělocvičny kladenské školy. Jejich další cesta odtud vedla do koncentračního tábora v Ravensbrücku. Děti byly, kromě několika vybraných na poněmčení a batolat do jednoho roku, zavražděny plynem cestou do vyhlazovacího tábora. Oběťmi nacistického vraždění se stalo celkem 340 lidických obyvatel. Během dopoledne byla obec zbavena obyvatel, gestapo pak začalo s jejím ničením. Na něm se denně podílela stovka mužů Říšské pracovní služby. Po vesnici nesměla zůstat jediná památka, včetně kostela sv. Martina. Všechny rakve na místním hřbitově byly exhumovány a rozvezeny na neznámá místa. Aby byla likvidace obce skutečně absolutní, dali nacisté změnit terén, nechali zasypat rybník a posunout koryto potoka. Zcela vymazat Lidice z map trvalo pouze rok a půl. Lidé, kteří se po válce vrátili, místo už nepoznali. Navrátilců ale nebylo mnoho. Z původních téměř pěti set obyvatel válku přežilo jen 143 lidických žen a 17 dětí. Likvidace obce představuje největší jednorázovou exekuci Čechů na českém území ve 20. století, jedná se také o třetí největší vraždu na českých občanech v moderní historii. V létě 1947 byl 300 metrů od původních Lidic položen základní kámen nové obce. Stavba prvních lidických domů začala v květnu 1948. Za lidickou tragédii byl v dubnu 1947 popraven šéf kladenského gestapa Harald Wiesmann. Šéfovi kladenské tajné bezpečnostní služby SD Maxu Rostockovi udělil v roce 1953 prezident Antonín Zápotocký milost a trest smrti změnil na doživotí.

„Máme vyfoceny jak obyvatele, tak domácí zvířata, tak i nacistické pohlaváry, tak proč nevzpomeneme ji? Vždyť je to součást dějin té vesnice a památník to nejenom nepoškozuje, naopak to ukazuje poučení, které z války máme mít. Vydáme-li diktatuře jednoho, může nakonec smést úplně všechny,“ apeluje historik. Opačný názor než Kyncl má historik a archivář Vojtěch Šustek. Ten dokonce tvrdí, že četník Evžen Ressl si celou událost vymyslel, jde ale pouze o hypotézu, pro kterou neexistují v archivech žádné důkazy, na rozdíl od zápisu o udání Mikešové v četnické kronice. Protože během protektorátu neměli četníci své kroniky k dispozici, do knihy byl zapsán až po válce. Zmizela kritika vůči Bobošíkové Ředitelku Lehmannovou, která musela pod nátlakem rezignovat, podpořila také Jaroslava Skleničková, dnes už jediná žena, která pamatuje lidickou tragédii. Ostatní přeživší byli v té době ještě děti. Ministru Zaorálkovi napsala dopis. Za celou věcí podle Skleničkové stojí Jana Bobošíková, předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu v Lidicích. Bobošíková zároveň moderuje pořad, do kterého si pozvala Marii Šupíkovou, dceru lidické ženy, jež podle historika Kyncla udala židovskou podnájemnici. Šupíková přerušila spolupráci s památníkem právě kvůli reportáži ČT z června 2019. Bobošíková před pořadem ani během něj neupozornila, že nevystupuje jako nezávislá moderátorka, ale že je ve střetu zájmů, protože stojí v čele lidické buňky svazu, která proti reportáži ČT protestovala.