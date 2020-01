Ředitelka památníku v Lidicích odchází z funkce. Podle ministra Zaorálka postrádala empatii

Lehmannové tenkrát podle svých slov řekl, že bez spolupráce s přeživšími nemá činnost památníku smysl. „Tehdy jsem řekl, že je to první úkol, který má, že se vztahy musí narovnat,“ uvedl Zaorálek.

Ředitelka však podle něj komunikaci nezvládala a události po Novém roce naznačovaly, že se nic nezměnilo. „Připadá mi, že toho úkolu založeného na empatii a schopnosti komunikovat s lidmi a vcítit se do toho, co prožili, není schopná,“ dodal. Ředitelce v pondělí nabídl, ať sama rezignuje, protože odvolání může zhoršit budoucí uplatnění.

Zaorálek chce co nejdříve vypsat výběrové řízení. „A najít někoho, kdo má nejen schopnost rozumět faktům a historii, ale také lidem,“ uvedl. Dodal, že se nechce plést do debaty historiků. „Jde mi o to, jak vystupuje památník, nejde mi o zkoumání odborných věcí,“ dodal.

Lehmannová odmítla obvinění, že nectí fakta

Někteří lidé, kteří přežili vyhlazení Lidic, ředitelku Lehmannovou loni obvinili, že překrucuje fakta. Jednalo se o reakci na reportáž v pořadu Reportéři ČT o údajném udání obyvatelkou Lidic, která měla nahlásit četníkům svou židovskou podnájemnici.

Reportáž nazvaná V předvečer tragédie, ve které vystoupila i ředitelka památníku, vycházela z bádání historika z Historického ústavu Akademie věd Vojtěcha Kyncla. Ten tvrdí, že prameny, které byly v reportáži použity, jsou autentické. Podle kritiků ale nebylo obvinění lidické ženy dostatečné podložené a poškozuje pověst přeživších.

„Můj postoj v celé téhleté věci, který nebyl, ani nemohl být kategorický k žádné straně celého tohoto sporu, vnímali bohužel jako nepřátelský,“ komentovala to v úterý Lehmannová.

Ředitelka památníku dále odmítla obvinění, že nectí fakta. Složit funkci se rozhodla, protože nemá důvěru v ministra Zaorálka, uvedla na mimořádné tiskové konferenci. Někteří zaměstnanci památníku Lehmannové vyjádřili podporu a uvedli, že musela čelit nátlaku, mimo jiné lidické organizace svazu bojovníků za svobodu, na což poukázala ve svém vyjádření i poslední žijící lidická žena Jaroslava Skleničková.