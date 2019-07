Zůstat, odejít, žalovat? ČSSD a ANO řeší pokračování koalice poté, co Staněk zůstal dál ministrem

Osud vlády zůstává nejasný minimálně do poloviny července. ČSSD začne po víkendu svolávat mimořádné předsednictvo, které by se mohlo sejít v pondělí 15. července. ČT zjistila, že čtyři krajské organizace ze čtrnácti by nyní byly pro odchod sociální demokracie z vlády, proti se vyjádřily jen dvě. Další organizace nechtěly být konkrétní. Vedení hnutí ANO se sejde příští týden, mluvit se má o podání kompetenční žaloby na prezidenta.