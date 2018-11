Podržet, nebo shodit? Vedení ČSSD jedná o postoji k vládě. Zeman přijme šéfa KSČM

ČSSD se jako jediná dosud nerozhodla, jak se k hlasování o nedůvěře vládě postaví. Předseda strany Jan Hamáček řekl, že by bylo nejlepší, kdyby současný kabinet zůstal, avšak bez Andreje Babiše v jeho čele. Takové řešení krize však odmítá hnutí ANO, které za premiérem a svým předsedou jednotně stojí.

Hamáček o víkendu řekl, že by pro vyslovení nedůvěry nehlasoval, protože opozice nemá žádný plán pro případ pádu kabinetu. Představitelé opozice to odmítli a mluví o možnosti pokračování současné vlády ANO a ČSSD, ale bez Babiše. Prezident Miloš Zeman však řekl, že by v případě pádu vlády znovu pověřil jejím sestavením Andreje Babiše.

Sociální demokraté o vstupu do vlády s ANO za podpory KSČM rozhodli ve vnitrostranickém referendu. Část členů strany ale účast v kabinetu od počátku kritizuje. Vadí jim podpora KSČM či právě trestně stíhaný Babiš v čele vlády. Není proto jisté, že rozhodnutí předsednictva budou všichni poslanci v pátek respektovat.