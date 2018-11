Připraveni dodat zbývající hlasy. Faltýnek nevyloučil podporu rozpuštění sněmovny

Sněmovní hlasování vyvolala opozice kvůli informacím v kauze Čapí hnízdo a údajnému únosu premiérova syna na Krym. Sociální demokracie, jež je součástí vládní formace, proti kabinetu Andreje Babiše nevystoupí a hlasování se nezúčastní; současně ale nabídla svých patnáct hlasů pro rozpuštění sněmovny, po kterém by následovalo vypsání předčasných voleb.

„Zaznívaly argumenty, že bude sociální demokracie povolná, protože se bojí voleb. Sociální demokracie se případných předčasných voleb nebojí. Budeme hovořit se všemi stranami v Poslanecké sněmovně,“ oznámil po zasedání stranických špiček předseda ČSSD Jan Hamáček.

Ve chvíli, kdy Andrej Babiš odmítá odstoupit a prezident Miloš Zeman předem avizuje, že by ho znovu jmenoval premiérem i v případě pádu vlády, jsou totiž podle Lidového domu volby jediným řešením. Pro rozpuštění dolní komory by se ale musely sejít buď hlasy všech sněmovních formací s výjimkou ANO, nebo by bylo potřeba nejsilnější parlamentní frakci přesvědčit. Opoziční Svoboda a přímá demokracie přitom už avizovala, že o volby nestojí.

„Předčasné volby a rozpuštění sněmovny z našeho pohledu není na pořadu dne, protože my nabízíme reálnou, klidnou, státotvornou alternativu, která bude pozitivně pracovat pro občany,“ prohlásil předseda SPD Tomio Okamura. Pod zmíněnou alternativou si představuje vládu odborníků bez ČSSD, kterou by za splnění podmínek bylo jeho hnutí ochotné akceptovat.

Faltýnek: Připraveni dodat zbývajících X hlasů

Možnost, že by Češi znovu zamířili k urnám, naopak ve vysílání ČT24 nevyloučil druhý muž vládního hnutí a předseda sněmovního klubu ANO Jaroslav Faltýnek. „V rámci našeho poslaneckého klubu byla interní debata, že jsme připraveni dodat zbývajících X hlasů do sto dvaceti, aby se sněmovna mohla rozpustit a mohly být vypsány předčasné volby. Je to jedna z teoreticky možných variant,“ konstatoval.

Současně ale upozornil, že jde o osobní názor, a nikoliv stanovisko hnutí. „Neprojednalo ho výbor ani předsednictvo. Je to teoretická varianta, ale osobně si myslím, že to není příliš reálné,“ řekl.

Podle ODS je nabídka sociální demokracie iluzorní

O něco negativněji se k ČSSD ústy svého místopředsedy Martina Kupky přihlásila nejsilnější opoziční strana, občanská demokracie. „V případě, že by neexistovalo jiné řešení, bychom byli schopni takový krok podniknout. Mám obavu, že takováto varianta ve hře opravdu není, a proto ji sociální demokracie tak snadno vyslovila. V tento okamžik pro ni neznamená žádnou oběť a nic ji nestojí,“ prohlásil s tím, že se v rámci mimovládního bloku nedá počítat se spojenectvím KSČM.

Tato slova fakticky potvrdil místopředseda KSČM Stanislav Grospič, podle kterého není pro komunisty rozpouštění sněmovny na pořadu dne. „Budeme se o tom bavit v našich stranických orgánech, ale není to pro nás aktuální,“ oznámil. „Podpořili jsme vznik této vlády proto, aby Česká republika měla stabilní vládu, aby se mohla prosazovat řada bodů, která je ve prospěch občanů naší republiky.“ Bez KSČM a SPD by tak byly hlasy ANO zcela nezbytné.

Představitelé Pirátů, druhého nejsilnějšího opozičního klubu, připojení hlasů pro konec sněmovny neodmítají. „Předčasné volby jsou až krajní řešení politické krize, ale nevylučuji, že by klub Pirátů mohl toto řešení využít,“ prohlásil poslanec Mikuláš Ferjenčík – současně ovšem upozornil, že o takové možnosti klub nejednal.