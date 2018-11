Pražská ČSSD žádá výměnu premiéra a resort spravedlnosti. Jinak mají ministři podat demisi

Krajský výkonný výbor pražské sociální demokracie vyzval vedení strany, aby se zasadilo o výměnu na pozici premiéra. Pro zajištění nestranného vyšetřování požadují pražští sociální demokraté také to, aby ministerstvo spravedlnosti přešlo od hnutí ANO pod ČSSD. Informaci potvrdil předseda pražské ČSSD Petr Pavlík. Pokud by hnutí ANO požadavkům nevyhovělo, měli by ministři ČSSD rezignovat, píše se dále v usnesení.