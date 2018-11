Bartoš: Žít ve stínu Babiše je pro ČSSD fatální. Z vládní krize nejvíc těží komunisté

„I když sociální demokracie podrží Andreje Babiše, nehledě na vývoj kauzy, jeho střet zájmů bude pokračovat. Kauza není dořešená, premiér Babiš jede dál své PR. Je to nezáviděníhodná situace, ale sociální demokracie, už když hlasovala v referendu o vstupu do vlády, samozřejmě věděla, že má premiér problematickou minulost,“ řekl Bartoš.

„Může to být obtížná situace pro sociální demokracii, ale preference jí klesají, viděli jsme to na výsledcích ve volbách do komunálu, a žít ve stínu Andreje Babiše je pro tu stranu podle mě fatální. Jestli ještě mají nějaký vztah ke svým voličům, tak by měli Babišovi sebrat elektorát, který jim on přebral svojí kampaní a vlastně i programovým prohlášení, které ale příliš neplní,“ míní šéf Pirátů.

Bartoš o situaci mluvil také s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. „Řekl jsem mu, že do této šlamastyky se dostali rozhodnutím, že vstoupí do vlády. Ať už ty motivace byly finanční – protože sociální demokracie je v dluzích – nebo ať to viděli jako jediné východisko. Ale i v komunálních volbách se ukázalo, že to příliš sympatií mezi voliči sociální demokracie panu Hamáčkovi nepřineslo,“ podotkl Bartoš.

Babiš se bojí vystoupit před evropskými politiky

Není podle něj ani pravda, že by situace evropským politikům nevadila, jak tvrdí Babiš. „Problém se řeší nejen v médiích, ale i v Evropském parlamentu, politici s tím mají problém. Babiš odmítl v lednu vystoupit před Evropským parlamentem o budoucnosti EU, o rozpočtu. Následně řekl, že tam pojede, ale já jsem se teď ze Štrasburku opět dozvěděl, že premiér nehodlá vystoupit,“ tvrdí Bartoš.

Evropští politici to podle něj označili za neslušné. „Pokud se Andrej Babiš bojí vystoupit před evropskými politiky, tak to skutečně není otázka jenom České republiky, ale kauza má přesah na důvěryhodnost ČR v zahraničí.“