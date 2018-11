Komunisté vládu při hlasování o nedůvěře podrží, oznámil Filip. Babiš se novinářům vyhnul

„Výkonný výbor schválil zcela jednoznačně návrh, aby KSČM byla proti vyslovení nedůvěry vládě a doporučil poslaneckému klubu, aby hlasoval jednotně,“ řekl Vojtěch Filip. „Je to doporučení, ale jak znám členy našeho klubu, tak to doporučení určitě budou respektovat,“ reagoval na možnost, že by se poslanci KSČM nemuseli názorem vedení řídit. Klub bude o postoji mluvit v pátek ráno.

Debata podle Filipa ukázala, že „členové KSČM nevěří umělé mediální kauze“. Z 16 vystupujících se podle něj na kauzu ptali jen dva lidé. Při rozhodování komunisté hodnotili hlavně plnění dohody o toleranci vlády mezi ANO a KSČM.

Filip také popřel, že by nynější kauza premiéra a jeho syna zatěžovala vládu a Česko. „Vláda plní své úkoly a nenechá se rozkývat nějakou mediální kauzou. To je podle mě pozitivní zpráva pro občany,“ uvedl.

Komunisté za podporu chtějí změny v rozpočtu

Již před úterním jednáním vyšlo najevo, že komunisté podporu vlády podmiňují splněním svých programových priorit a také miliardovými přesuny v návrhu státního rozpočtu na příští rok. Podle Filipa to ale na úterní schůzce s Babišem neřešili. „Ale jsem přesvědčen, že naše požadavky jsou racionální a reálné a že určitě část z nich bude schválena,“ podotkl.