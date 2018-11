Opozice se chystá na hlasování o nedůvěře, apelovala na Hamáčka i Zemana

Předseda ODS Petr Fiala zdůraznil, že opoziční strany nechtějí prostřednictvím nadcházejícího hlasování převzít moc – považoval by za logické pokračování nynější středolevé koalice s podporou komunistů. „Nedohadovali jsme se na novém mocenském uspořádání, nějaké ústavní krizi. Velmi odpovědně se snažíme vyřešit problém, který v této zemi vznikl. (…) To neznamená, že se nám líbí současná vláda. Nelíbí, jsme k ní kritičtí,“ řekl.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil dodal, že případný Babišův konec ve vládě považuje za jedinou záruku nestranného vyšetření celého případu. „Občané ani opoziční politici nemohou soudit, jestli má pravdu pan premiér – například jeho výroky na televizi Nova – nebo jeho syn, nebo jeho manželka. Jsme přesvědčeni, že je ve veřejném zájmu této země, aby byla nestranně posouzena,“ podotkl.

Apel na hlavu státu se pak týká eventuality, že by Poslanecká sněmovna nedůvěru vládě opravdu vyslovila. Miloš Zeman se totiž nechal slyšet, že by v tom případě jmenoval premiérem znovu Andreje Babiše. Opoziční politici proto prezidenta vyzvali, „aby v případě, že bude vládě vyslovena nedůvěra, neprodleně jednal v souladu s ústavním pořádkem ČR a jmenoval předsedou vlády jinou osobu“.

Zároveň ale opoziční strany neuvažují o vstupu do případné koalice s ANO, kdyby Babiš už premiérem nebyl. Platí to i pro KDU-ČSL a STAN, které v minulosti daly najevo, že pokud by ve vládě nebyl trestně stíhaný člověk, o vstupu do koalice nebo podpoře kabinetu by uvažovaly.

„Předpokládám, že by pokračovala tato vláda, protože si pochvalují, jak to funguje,“ míní předseda lidovců Pavel Bělobrádek. Šéf STAN Petr Gazdík sice připustil, že je hnutí „o čemkoli připraveno jednat“, ale nemyslí si, že by o to byl zájem z druhé strany.