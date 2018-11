Perný týden před hlasováním o nedůvěře. Babiš jde za Zemanem, opozice se sejde v úterý, pak ČSSD

Ten v Otázkách Václava Moravce uvedl, že teď by pro pád vlády ruku nezvedl, i když je kauza stíhaného premiéra zátěží. „Pokračování vlády na současném půdorysu bez té zátěže, to je řešení, které by bylo politicky čisté,“ řekl s tím, že by si přál Babišovu rezignaci.

Premiér však tento týden řekl, že nikdy neodstoupí. Podporu mu v minulých dnech dvakrát vyjádřil i poslanecký klub hnutí ANO. „Pro nás není jiný kandidát než pan Babiš,“ potvrdil místopředseda ANO a šéf poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek.

Premiéra podpořil i prezident Miloš Zeman, který řekl, že pokud by vláda padla, pověřil by Babiše znovu sestavením vlády. V neděli premiér za tuto nabídku poděkoval a řekl, že v případě vyslovení nedůvěry ji přijme.

ČSSD kritizuje opozici za to, že nemá po případném pádu kabinetu plán B. „V okamžiku, kdy by vláda padla, tak se to hřiště opravdu významně překreslí a rozběhnou se nová jednání,“ naznačil možnosti poslanec Martin Kupka (ODS). „Pokud má premiér problémy, mělo by to řešit hnutí ANO a měli by se k tomu hlavně postavit čelem koaliční partneři,“ vyzval předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Hektický týden

V pondělí čeká premiéra pravidelné setkání s prezidentem Zemanem. Debatě o Čapím hnízdě a nedůvěře vládě se zřejmě nevyhnou. Za hlavou státu pak ve středu zamíří šéf komunistů Vojtěch Filip.