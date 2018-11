Hamáček: Část opozice za mnou chodí a říká, hlavně vládu udržte

přehrát video Otázky Václava Moravce o budoucnosti vlády

Sociální demokracie se podle Hamáčka stále rozhoduje, jak se postaví k budoucnosti vlády. „Dokud se v pátek nesejde sněmovna, tak je prostor k jednání,“ řekl s tím, že ve středu by mělo zasednout předsednictvo strany. „My jsme šli do vlády proto, abychom plnili náš program,“ zdůraznil Hamáček s tím, že mu jde například o zrušení karenční doby, tedy bezplatných tří dnů nemocenské, a zvýšení minimální mzdy. „Kauzy Andreje Babiše si musí vysvětlit hnutí ANO,“ řekl. Dodal, že ČSSD stojí před dilematem, zda ve vládě zůstat, nebo odejít s rizikem, že stranu nahraní SPD. Na dotaz, jestli by v současné chvíli hlasoval o vyslovení nedůvěry vládě, Hamáček řekl: „K tomu nevidím důvod.“ Zmínil dva klíčové faktory. Prvním je, co se stane po případném pádu vlády, a druhým to, jaký plán B má opozice. Prezident již jasně řekl, že pokud vláda padne, tak pověří sestavením vlády znovu Andreje Babiše, takže nenastane žádná změna. „Jediné, co se může stát, že sociální demokracii ve vládě nahradí SPD a možná ministrem vnitra bude kolega Koten. To samozřejmě možné je. Nebo se tady propadneme do ústavní krize, kdy se tady bude hádat vláda, parlament, horní komora, dolní komora s prezidentem republiky a zemi to zásadním způsobem poškodí,“ vysvětlil. „Celá řada opozičních politiků za mnou chodí a říká: hlavně tu vládu udržte, protože my nevíme, co s tím,“ dodal.

Koten řekl, že jeho strana podpoří vládu, která bude prosazovat program SPD. Připomněl, že na premiéra je třeba pohlížet jako na nevinného, dokud nebude odsouzen. Babiš tak podle něj není překážkou případné podpoře kabinetu. Faltýnek vidí za hlasováním o nedůvěře roztrpčení opozice z toho, že vláda je úspěšná. Podle něj to ustojí. Předčasné volby vnímá jako teoretickou variantu, která záleží i na opozici. Slovenský model Podle Bartoška soukromé problémy paralyzují premiéra. „České republice, stabilitě a zklidnění emocí by prospělo, kdyby se vyměnil premiér. Protože nechť si prvně vyřeší své soukromé problémy, a pak se klidně vrátí,“ řekl. Plán B podle něj předpokládá ústava v podobě jmenování nového premiéra prezidentem. „Pro mě osobně je velkým zklamáním, že prezident přichází za této situace a říká, bude to opět Andrej Babiš,“ prohlásil. Nezpochybňuje, že ANO vyhrálo volby. „Jestliže chceme hledat řešení a světlo na konci tunelu, tak existuje například to, že může být pověřen sestavením vlády například vicepremiér Brabec. Těch postav je tam víc, nebo pan Faltýnek,“ navrhl. „V žádném případě pane kolego,“ reagoval místopředseda ANO.

„Pokud by hnutí ANO přistoupilo na slovenský model, tak by to celou věc vyřešilo,“ řekl Hamáček s odkazem na rezignaci premiéra Fica a setrvání tamní koalice ve stejné podobě. „Ale je evidentní, že hnutí ANO se tímto směrem vydat nechce,“ dodal. Faltýnek připomněl, že v době trvání kauzy Čapí hnízdo se konaly několikery volby. Vedení hnutí ANO i s ohledem na jejich výsledek stojí za svým předsedou a odstoupení Babiše nepovažuje za možné. „Vy si myslíte, že by panu Babišovi stálo za to, aby páchal dotační podvod za padesát milionů korun, když jeho Farma Čapí hnízdo, celý ten areál, stál miliardu z jeho prostředků?“ ptal se Faltýnek s tím, že tomu nikdo nemůže věřit. Podle Bartoška se změnila politická kultura. „Premiéři odstupovali za mnohem menší kauzy a za mnohem menší problémy, protože to brali jako určitou reprezentaci a hodnotové ukotvení a to, co prezentují… Chováním pana premiéra jsme se dostali na Balkán,“ míní. Bezpečnostní výbor Bartošek chtěl v době, když se rozbíhala aktuální kauza, svolat mimořádné zasedání bezpečnostního výboru. Na něj chtěl pozvat představitele policie a státního zastupitelství. To však podle něj zablokovali poslanci ANO, SPD a KSČM, kteří výzvu odmítli podepsat. „Na policii nesmí být vyvíjen žádný tlak a policie musí konat. A jsem přesvědčen, že za dobu mého ministrování policie koná,“ řekl k tomu Hamáček. Chování policie nemá podle něj řešit bezpečnostní výbor sněmovny. „Já jsem připraven dojít na bezpečnostní výbor a politicky tam nést odpovědnost za fungování policie. Ale není možné na bezpečnostním výboru řešit živou kauzu,“ doplnil. „Aby se bezpečnostní výbor vlamoval do práce policie a státního zastupitelství, to je absurdní,“ komentoval Bartoškův návrh Faltýnek. Poslanci ANO se proto nepřipojí k žádosti o svolání výboru. Nepodepíše ji ani Koten, který věří nezávislosti policie. Hamáček: Tajné služby za tím nebyly Hamáček jednoznačně vyloučil, že by kauza mohla být důsledkem činnosti tajných služeb, což naznačil premiér Babiš. Rozvědka má jeho plnou podporu. Premiér by měl tato svá slova vysvětlit, nebo se omluvit, poznamenal šéf ČSSD. Zopakoval, že policie i státní zastupitelství konají podle zákona. Klíčové je podle něj s konečnou platností zjistit, v jakém psychickém stavu je Andrej Babiš mladší. Na tom policie podle Hamáčka pracuje. V kauze údajného zavlečení premiérova syna na Krym budou podle Hamáčka muset všichni podat vysvětlení. „Já předpokládám, že policie si pozve i premiéra,“ řekl.

Bartošek se podivil nad premiérovým postupem. Ten měl podle něj šanci zajistit svému synovi kvalitní péči. „Co uděláte místo toho? Svého vlastního syna svěříte prodejci kol, kterého znáte ještě zprostředkovaně, on vám ho odveze do Ruska, z Ruska ho odveze na Krym, kde ho svěří nějakému děvčeti, které se o něj stará v pevné víře, že se spolu asi mají dobře, ona ho doveze do Krivého Rogu,“ popsal dosud známé skutečnosti. „V praxi to buď znamená, že jste rezignoval na roli otce, nebo vám je úplně jedno, co se s ním děje nebo tam můžou být další motivy,“ řekl Bartošek a jeden motiv naznačil: česká vláda právě řeší otázku jaderných elektráren. Souvislost s jadernými elektrárnami „Ukrajina úplně nevidí ráda, když se jezdí na okupovaný Krym,“ řekl Koten k možným zahraničněpolitickým důsledkům kauzy. Kauzy premiérů Klause v roce 1997 a Nečase v roce 2013 se podle něj objevily vždy v době, kdy se uvažovalo o dostavbě českých jaderných elektráren. To mu připadá divné, stejně jako načasování této kauzy před 17. listopad. Faltýnek se spojení případu s dostavbou jaderných elektráren vysmál. Hamáček si myslí, že podobná rizika by měly řešit české tajné služby. „Stálo by za to, aby se k tomu vyjádřily,“ řekl.

Bartošek upozornil, že věci se daly do pohybu až na základě zveřejnění reportáže o Babišově synovi. Snahu Ruska o dostavbu českých jaderných elektráren považuje za bezpečnostní riziko. Svoboda, demokracie a rozdělená společnost Debata se stočila také k připomínce 17. listopadu. Podle Hamáčka vystihuje tento den i jeho letošní průběh nejlépe slovo demokracie. Možnost vyjádřit názor je podle něj jejím základem. Faltýnek doplnil slovo svoboda. „Mrzelo mě, že část naší veřejnosti se snaží zprivatizovat si 17. listopad pro sebe,“ řekl. Zkritizoval, že věnec prezidenta Miloše Zemana skončil v koši. Vadí mu také tón českých médií, vyčítá jim, že nepřinášejí pozitivní zprávy. Kotena mrzí rozdělování společnosti, jehož je vyhazování květin symbolem. Ostrá slova z kanceláře prezidenta na účet demonstrantů komentovat nechce.

Bartošek si myslí, že oslavy 17. listopadu byly mimo jiné vyjádřením touhy po změně. Kritizoval, že premiér přišel na Národní třídu v noci. „Letadlo odlétá i v poledne i večer,“ řekl k jeho vysvětlení, že musel za synem do Švýcarska. Posun kauzy Čapího hnízda Aktuální kauza vypukla poté, co syn premiéra Andrej Babiš mladší řekl serveru Seznam Zprávy, že ho spolupracovníci jeho otce drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském poloostrovu Krym, anektovaném Ruskem. Údajně mu vyhrožovali, že jinak skončí v psychiatrické léčebně. Premiér Babiš přiznává, že jeho syn na Krymu byl. Za to mu na Ukrajině hrozí trest, protože poloostrov je okupován Ruskem. Prý však nebyl unesen a jel tam dobrovolně. Podle Babišových slov jsou jeho dospělý syn i dcera psychicky nemocní. Všichni tři čelí v kauze Čapí hnízdo obvinění z dotačního podvodu.