MINUTU PO MINUTĚ: Šest opozičních stran podalo návrh na vyslovení nedůvěry vládě

Hamáček coby ministr vnitra prý o věci dopoledne mluvil s Martinem Vondráškem, který je po odchodu Tomáše Tuhého pověřen vedením policie. Předseda ČSSD prý dostal od policistů ujištění, že se zabývají všemi skutečnostmi, které zazněly v reportáži ohledně Babišova syna Andreje. „A (policie) bude postupovat podle zákona. Stejně se vyjádřilo i státní zastupitelství,“ konstatoval Hamáček. Policie podle něj pracovala profesionálně na případu Čapího hnízda i v minulosti, tvrdí ministr vnitra.

Do týmu vyšetřovatelé případu Čapího hnízda například přibrali znalce, který měl posoudit psychický stav Andreje Babiše mladšího. „Ale vzhledem k tomu, že se pohyboval mimo území ČR, probíhala intenzivní komunikace se švýcarskou policií,“ uvedl. Podle něj prý policie věděla, kde se Babišův syn nachází: „A činila veškeré kroky k tomu, aby bylo možné posoudit jeho zdravotní stav,“ dodal Hamáček.

Podle komunistů, kteří letos v červenci podpořili vznik menšinového kabinetu, by se kauzou měl primárně zabývat bezpečnostní výbor, protože jde o živý případ. Předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik novinářům řekl, že komunisté chtějí slyšet od premiéra vysvětlení. Pokud je prý situace taková, jak o ní informují média, pak je to podle Kováčika velmi závažné.

Další postup prý vyplyne až z chystané schůzky předsedy KSČM Vojtěcha Filipa s premiérem. Termín jednání podle něj ještě nebyl stanoven. „Věc je tak horká, že by to mělo být v rámci několika dnů,“ uvedl.

O aktuální kauze jednal také poslanecký klub hnutí ANO. To považuje zveřejnění zprávy z rozhovoru se synem premiéra za účelovou kampaň vedenou s cílem zdiskreditovat premiéra i hnutí ANO. Vytvoření zprávy, v níž vystupoval Andrej Babiš mladší, označil vicepremiér Richard Brabec (ANO) za hyenismus.

Opozici, která chce kvůli záležitosti vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, Brabec obvinil z politizace případu a z vytváření tlaku na orgány činné v trestním řízení. „Podle našeho názoru je tato záležitost pouze naplánovaným pokračováním vymyšlené a účelové kauzy Čapí hnízdo,“ řekl předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Poslanecký klub podle něj stojí plně za premiérem a předsedou ANO Babišem, který je v případě farmy Čapí hnízdo obviněn z dotačního podvodu.

Opozice mluví o mimořádné schůzi

Alexandra Udženija uvedla, že v minulosti rezignovali politici z mnohem méně závažných důvodů. „Vysvětlení pana Babiše mě nijak neuspokojilo, naopak. Takové chování a pokles hodnot nesmíme tolerovat, to už jsme udělali v minulosti a zlomilo nám to páteř i duši,“ uvedla 1. místopředsedkyně ODS. Babiš by podle ní měl rezignovat a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) vysvětlit, proč policie dva roky neudělala to, co dva reportéři.

Také předseda Pirátů Ivan Bartoš připomněl mečiarismus, na Twitteru zmínil únos syna slovenského prezidenta Michala Kováče v polovině 90. let. „Jak daleko se můžeme dostat, pokud bude premiérovi jeho funkce sloužit jako štít před právem a naše země jako figurka na mocenské šachovnici? Ve 13:00 budeme prezentovat závěry našeho klubu,“ uvedl.

Vzpomínky na únos syna slovenského prezidenta v 90. letech. Jak daleko se můžeme dostat, pokud bude premiérovi jeho funkce sloužit jako štít před právem a naše země jako figurka na mocenské šachovnici? :( V 13:00 budeme prezentovat závěry našeho klubu. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) November 13, 2018

Předseda klubu Jakub Michálek pak novinářů řekl, že poslanci jednomyslně podpořili návrh, aby strana usilovala o vyslovení nedůvěry Babišově vládě. Podle předsedy strany Ivana Bartoše by měl Babiš věc jasně vysvětlit nejen poslancům, ale i všem občanům. „(Babišova) vyjádření podkopávají důvěru v to, že respektuje právní stát i svobodu člověka jako jednotlivce,“ komentoval zprávy o údajném nedobrovolném držení Babišova syna na Krymu kvůli kauze Čapí hnízdo. „Uděláme veškeré kroky, které by vedly k vyslovení nedůvěry vládě,“ dodal.

Hnutí SPD je připraveno podpořit zařazení projednání případu syna premiéra Andreje Babiše (ANO) na jednání Sněmovny. Pokud by některá ze stran vyvolala hlasování o nedůvěře vládě, pak zvednou poslanci SPD ruce pro nedůvěru, řekl šéf poslaneckého klubu Radim Fiala. O tom, zda SPD podpoří projednání věci v bezpečnostním výboru, bude hnutí ještě jednat.

SPD podle něj také připravuje interpelaci ministra vnitra, chce se ptát na postup orgánů činných v trestním řízení v případě farmy Čapí hnízdo. Zejména chce vědět, proč se policii nepodařilo vyslechnout Andreje Babiše mladšího.

Lidovci chtějí řešit případ Babišova syna ve sněmovních výborech a komisích. Pokud se celá záležitost nevysvětlí, pak žádají mimořádnou schůzi a hlasování o nedůvěře vládě. Podle předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka je třeba zajistit, aby orgány činné v trestním řízení pracovaly skutečně nezávisle. Proto je podle něj třeba, aby se poslanci na příslušných výborech a komisích seznámili se všemi dostupnými údaji, a to včetně těch, které podléhají utajení. Bělobrádek oznámil, že kvůli záležitosti svolá zasedání sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby (BIS).

Zítra navrhnu na předsednictvu a poslaneckém klubu @kducsl vyvolání hlasování o vyslovení nedůvěry této vládě! Doufám, že s ohledem na vážnost situace to bude podpořeno a i ostatní politické strany toto podpoří @ODScz @STANcz @PiratskaStrana @TOP09cz a probudí se třeba i @CSSD — Marian Jurečka (@MJureka) November 12, 2018

Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek se na Twitteru podivil nad tím, jak mohou být novináři v hledání lidí úspěšnější než policisté. „Budu požadovat svolání bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny za účasti šéfů policie a tajných služeb, aby podaly vysvětlení k celé této záležitosti,“ napsal.