Nejlepší referenci na dostavbu jaderných bloků mají Jihokorejci, míní Drábová

Předseda výboru a vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jan Štuller tvrdí, že jádro má výhodu, že je kromě vodních elektráren nejlevnějším zdrojem. Na rozdíl od solárních elektráren. „Platíme dodatečně jako podporu na fotovoltaiku zhruba 27 miliard v dotacích. Pak ještě platíme za elektrický proud. To je něco, co obstarává méně než jedno procento spotřeby. Takže to je suverénně nejdražší zdroj, který máme,“ řekl.

Pokud by vše probíhalo podle harmonogramu, tak se může spustit nový blok v letech 2038 až 2040, odhadla Drábová. To však nepředpokládá, protože nás zatím nic netlačí a politici jsou zvyklí uvažovat v obdobích čtyř, maximálně osmi let.

„Tyhle obrovské a obrovsky komplikované investiční projekty musí na začátku mít někoho, kdo je pro ně ochoten žít a zemřít. Nikdo takový tu není. Od vlády přes investora sice všichni mají plnou pusu toho, jak ty bloky potřebujeme, ale na druhou stranu podobné typy debat vedeme už dobře osm let,“ řekla Drábová a dodala: „Poslední, kdo se vážně zabýval tím, jak nové jaderné bloky skutečně začít stavět, byla vláda pana premiéra Nečase.“

Cyrani upozornil, že to není pouze problém jaderné energetiky: „V tuto chvíli se nestaví žádné zdroje.“ Podle něj je to důsledkem zásahů do energetických trhů a placení některých technologií mimo základní trh, který pak nedává investiční signály.

Stát nebo ČEZ?

ČEZ je podle něj přesto připravený na všechny varianty stavby jaderných bloků v Česku. V úvahu přichází, že by investorem mohl být ČEZ nebo jeho část, stát, někdo další nebo tito hráči v nějaké kombinaci. Variantou je podle něj také stoprocentní ovládnutí ČEZu státem a vytlačení malých akcionářů.

Cyrani však trvá na tom, že pokud by byl stavitelem ČEZ nebo jeho dceřiná firma, potřeboval by státní garance na výkup elektřiny. „Už dnes více než 50 % ceny elektřiny ovlivňují česká vláda a Evropská komise,“ vysvětlil.

Načrtl scénář, kdyby ČEZ dostal za úkol nové bloky postavit bez garancí: „Dodavatelé nebudou mít zájem účastnit se výběrového řízení, banky nebudou mít zájem do toho půjčit peníze a finanční trhy na to budou koukat, co to znamená.“ Štuller s tím souhlasil: „Dnes už vláda neříká, že žádné garance, spíš se mluví o tom, jaké podmínky má vláda pro ČEZ vytvořit, aby se do této akce pustil.“