Rozhodnout o financování nového jaderného bloku v Dukovanech chce Babiš letos

Životnost jaderných reaktorů v Dukovanech by měla skončit kolem roku 2035. To podle Babiše znamená, že je třeba urychlit přípravu na nahrazení těchto bloků, bez ohledu na debaty o tom, zda by se největší energetická firma ve střední Evropě s akciemi na burze měla kvůli financování stavby rozdělit.

Podle Babiše je ČEZ dostatečně velký na to, aby mohl postavit nové jaderné reaktory bez toho, aby byl rozdělen. Zopakoval návrh, podle kterého by stavbu nového bloku měla zajistit dceřiná společnost ČEZu.

Postup by měl být následující: zhodnocení aktiv Dukovan, jejich vložení do dceřiné společnosti, zahájení tendru na poskytovatele technologie, financování a možné vytvoření společného podniku. A stát by mohl být ručitel, pokud by se objevily problémy.

Tým expertů by pak měl posoudit možnost, že by stát koupil divizi ČEZu, která by stavěla elektrárnu.