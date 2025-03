Ve věku 92 let zemřel zpěvák a herec Josef Zíma. Na své facebookové stránce to uvedl Pavel Skalický, jehož agentura Zímu zastupovala. Na informaci upozornil web Blesk.cz. Hudební kariéru spojil Zíma s dechovkou, vystupoval také třeba v muzikálech a desítky let se pohyboval na divadelních prknech. Lidé ho však znají i jako filmového herce, třeba v roli prince Radovana z pohádky Princezna se zlatou hvězdou.