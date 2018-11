Babiš přijel za Zemanem. Probrali vládní krizi

Podle Babiše politici mluvili o návštěvě v Paříži, kde se Babiš setkal se spisovatelem Milanem Kunderou. Informoval ho o konferenci o Libyi v Palermu i o nadcházející návštěvě Zemana v Izraeli. „Potom jsme mluvili o rodinách, o dětech a o důvěře vládě,“ dodal Babiš.

„Pokud by padla vláda a vláda podala demisi, tak mě (prezident) pověří sestavením vlády. Ale osobně nepředpokládá, že by vláda padla, protože pro to není nejmenší důvod,“ potvrdil Babiš dřívější Zemanovo prohlášení. „Někteří lidi neakceptují to, že zkrátka ve volbách prohráli a chtějí to měnit jinými prostředky,“ doplnil.

Premiéra mrzí, že se v médiích hovoří o jeho synovi, který je podle něj nemocný. „Nechte to už na policii České republiky, která koná, která vyšetřuje,“ dodal premiér.

Hlasování o nedůvěře

Opozice vyvolala mimořádnou schůzi kvůli kauze Čapí hnízdo a informacím o cestě premiérova syna na anektovaný Krym. Dost sil pro vyslovení nedůvěry ale momentálně nemá. ČSSD a KSČM se ještě nerozhodly, jak se zachovají.

Schůzi bude předcházet řada jednání. V úterý se mají sejít šéfové opozičních stran a zvlášť širší vedení KSČM. Předseda komunistů pak ve středu zamíří za prezidentem. Ve středu se také sejde vedení sociálních demokratů.